Kız arkadaşına sürpriz yapmak isterken asıl sürprizi kendisi yaşadı! Yatakta başka bir adamla bastı... İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

MYNET-DIŞ HABERLER Çin'in sosyal medya uygulaması Douyin'den paylaşılan görüntülerde sevgilisine sürpriz yapmak için evine giden genç bir adamın ihanete uğradığı anlar yer aldı. Yatak odasından gelen seslere doğru yönelen adam sevgilisini başka bir adamla yatakta yakaladı. Genç adam sevgilisinin ihaneti karşısında 'Bunu bana nasıl yaptın?' diyerek bağırırken diğer adamın ise sakin bir şekilde kıyafetlerini giydiği görüldü.
Görüntülerin devamında ise çift arasında hararetli bir tartışma yaşandı. Genç kadın sevgilisini aldatmadığını iddia ederek 'Ben bir şey yapmadım' diyerek ağlamaya başladı.
Sevgilisine 'Bu adam kim?' diye sorduğunda cevabını alamayan adam sevgilisi ve birliktelik yaşadığı adamı yatak odasında kilitleyerek polise haber verdi. Görüntüler sosyal medyada ifşa edilince kullanıcıların ilgisini çekti.