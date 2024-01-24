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    4. Kız arkadaşına sürpriz yapmak isterken asıl sürprizi kendisi yaşadı! Yatakta başka bir adamla bastı... İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

    Kız arkadaşına sürpriz yapmak isterken asıl sürprizi kendisi yaşadı! Yatakta başka bir adamla bastı... İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.01.2024 10:07 | Son Güncelleme:
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    Çin'de kaydedilen bir ihanet görüntüsü sosyal medya kullanıcılarının arasında bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülerin gerçek olmadığını iddia ederek duruma tepki gösterirken bazı sosyal medya kullanıcıları ise ihanete uğrayan genç adama destek vermeyi tercih etti.

    MYNET-DIŞ HABERLER Çin'in sosyal medya uygulaması Douyin'den paylaşılan görüntülerde sevgilisine sürpriz yapmak için evine giden genç bir adamın ihanete uğradığı anlar yer aldı. Yatak odasından gelen seslere doğru yönelen adam sevgilisini başka bir adamla yatakta yakaladı. Genç adam sevgilisinin ihaneti karşısında 'Bunu bana nasıl yaptın?' diyerek bağırırken diğer adamın ise sakin bir şekilde kıyafetlerini giydiği görüldü.

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    Görüntülerin devamında ise çift arasında hararetli bir tartışma yaşandı. Genç kadın sevgilisini aldatmadığını iddia ederek 'Ben bir şey yapmadım' diyerek ağlamaya başladı.

    Sevgilisine 'Bu adam kim?' diye sorduğunda cevabını alamayan adam sevgilisi ve birliktelik yaşadığı adamı yatak odasında kilitleyerek polise haber verdi. Görüntüler sosyal medyada ifşa edilince kullanıcıların ilgisini çekti.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya yatak odası aldatmak ihanet
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