Kocası "Göğüslerin büyük kocaman olsun" dedi! Esra Ezmeci'ye katılan kadın estetikle tamamen değişti değişmesine ama...

Hafta içi her gün Beyaz TV'de ekrana gelen Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına gelen itiraflar herkesi şaşırtıyor. Programa bu defa yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüştüğünü söyleyen Eylül Hanım'ın anlattıkları damga vurdu.





CANLI YAYINDAKİ İTİRAF ŞOKE ETTİ

Küçükken çok çirkin olduğunu ve bu yüzden kendiğini beğenmediğini söyleyen Eylül Hanım eşinin onu beğenmesi ve onunla evlenmek istemesine çok şaşırdığını anlattı.

Eşine kendisini beğenmediğini söylediğinde 'Artık çirkin kadın yok. Güzel olmak çok kolay. Ben seni baştan yaratacağım' cevabını aldığını söyledi.

Evlendikten sonra estetik yaptırmaya başladığını anlatan Eylül Hanım estetiklerine eşinin istekleri dahil olunca rahatsız olmaya başladığını da ifade etti.

'ESTETİKLERİMİN SAYISINI BEN BİLE UNUTTUM' Eşinin isteği ile göğüs, kalça, yanak, çene, göz ve burun ameliyatı olan konuk 'Estetiklerimin sayısını ben bile unuttum' diyerek sitem etti.