'Konya'da ev satarak Finlandiya'da neler yapılabilir?' diyerek paylaştı! Göl manzaralı ev ve son model araba... Sosyal medyada olay oldu

Konya'daki ev ilanlarından rastgele bir tanesini seçen sosyal medya kullanıcısı paylaşımında, "Konya'da 3+1 ev satarak Finlandiya'da hem müstakil bir ev hem de bir araba nasıl alınabilir? Hemen göstereyim. Rastgele seçtiğim bu ev Konya Selçuklu'da 3+1, 170 metrekare büyüklüğünde ve 11 katlı 9 yaşında bir apartmanın içinde. Bunu sattığımız 4 buçuk milyon liralık bir gelir elde ediyoruz. Bu rakamın güncel Euro fiyatı 136 bin Euro. Hemen rastgele yine Finlandiya'dan seçtiğim merkeze çok yakın olmayan, kendi gölü ve iskelesi olan bu evi satın alabiliyorsunuz. Bu evin fiyatı 105 bin Euro. 153 metrekare resimlerine baktığımızda harika bir konumda. Arazisiyle birlikte satılık" dedi.

