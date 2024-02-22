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    4. 'Konya'da ev satarak Finlandiya'da neler yapılabilir?' diyerek paylaştı! Göl manzaralı ev ve son model araba... Sosyal medyada olay oldu

    'Konya'da ev satarak Finlandiya'da neler yapılabilir?' diyerek paylaştı! Göl manzaralı ev ve son model araba... Sosyal medyada olay oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.02.2024 10:26 | Son Güncelleme:
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    "Konya'da 3+1 ev satarak Finlandiya'da neler yapılabilir?" diyerek yaptığı paylaşımıyla bir sosyal medya kullanıcısı gündem oldu. Konya'da sattığı evin parasıyla Finlandiya'da göl manzaralı bir ev ve lüks bir spor araba sahibi olunabileceğini anlatan kullanıcının paylaşımı sosyal medyada viral oldu.

    Sosyal medyadan yapılan bir paylaşım kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Konya'da satılan 3+1 bir apartman dairesinin parasıyla Finlandiya'da bir müstakil ev, bir Porsche marka araba alınabileceği hatta üzerine para kalacağını söyleyen kullanıcı bir anda viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.

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    RESMEN YORUM YAĞDI

    Konya'daki ev ilanlarından rastgele bir tanesini seçen sosyal medya kullanıcısı paylaşımında, "Konya'da 3+1 ev satarak Finlandiya'da hem müstakil bir ev hem de bir araba nasıl alınabilir? Hemen göstereyim. Rastgele seçtiğim bu ev Konya Selçuklu'da 3+1, 170 metrekare büyüklüğünde ve 11 katlı 9 yaşında bir apartmanın içinde. Bunu sattığımız 4 buçuk milyon liralık bir gelir elde ediyoruz. Bu rakamın güncel Euro fiyatı 136 bin Euro. Hemen rastgele yine Finlandiya'dan seçtiğim merkeze çok yakın olmayan, kendi gölü ve iskelesi olan bu evi satın alabiliyorsunuz. Bu evin fiyatı 105 bin Euro. 153 metrekare resimlerine baktığımızda harika bir konumda. Arazisiyle birlikte satılık" dedi.

    Göl manzaralı evi satın aldıktan sonra kalan parayla bir süper araba satın alınabileceğini söyleyen kullanıcı, "Bir de üstüne bir Porsche Cayenne alabiliyorsunuz. Bu da 2014 model dizel otomatik bir araç. Türkiye'deki emsaş fiyatları 3 ila 3 buçuk milyon arasında. Fakat Finlandiya'da aylık taksidi 250 Euro. Toplam rakamı da 26 bin 900 Euro. Hatta bu ikisini aldığınızda üstüne bir de 10 bin Euro da kalıyor" ifadelerini kullandı.

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Orada etli ekmek yoksa gitmem" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Karşılaştırılan mevkiler ya da emlak değerleri doğru değil" yorumunda bulundu.

    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yurtdışında yaşayan biri olarak söylüyorum bu kadar basit değil. Bu evi alırken ödeyeceğiniz vergileri ve aracı alırken ödeyeceğiniz vergileri hesaplamamış arkadaş. Ayrıca emlakçı bedeli ve paperwork masrafları da olacak.Evet kolay ama o kadar değil" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Konya Finlandiya
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