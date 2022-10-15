Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve unutulmaz bir final yaşatır

Keyif veren, tutkulu bir cinsel hayat için hem fiziksel hem de ruhsal olarak hazır olmalısınız. Bunların yanı sıra eşi benzeri olmayan orgazm hatta orgazmlar yaşamak için bazı besinleri daha sık tüketmeye başlayabilirsiniz.

UZUN BİR ORGAZM İÇİN ETKİLİ BESİNLER

BİTTER ÇİKOLATA Araştırmalar, her gün çikolata yiyen kadınların cinsel olarak daha tatmin edici seks yaşamları sürdüğünü göstermiştir. Endokrinolog Pankaj Aggarwal'a göre çikolata, fenetilamin adı verilen ve gevşeme, sarhoşluk ve zevk duygularını tetikleyen bir kimyasal içerir. Aynı zamanda ruh halini yükselten, stresi azaltan serotonini serbest bırakır, fiziksel teması uyarır ve engellemeleri azaltır. Ama dahası da var: Kakao, stres seviyelerini azaltabilen, arzuyu artıran ve orgazma ulaşmayı kolaylaştıran serotonin seviyelerini artırır ve kakao, gitmek istediğiniz yere kan akışını artırır.









İSTİRİDYE Bir klişe gibi görünebilir, ancak bilim, istiridyelerin cinsellik arttırıcı bir gıda olarak itibarını hak ettiğini öne sürüyor. Kabuklu deniz ürünleri, seks hormonlarının kritik bileşenleri olan ve aynı zamanda optimal beyin ve sinir sistemi işlevi için hayati önem taşıyan minerallerle doludur. Özellikle istiridye, prostat bezini beslemeye yardımcı olan ve testosteron üretimini artıran zengin bir çinko kaynağıdır.

BAL Araştırmalar, balda bulunan bir mineralin hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel dürtü ve orgazmı teşvik etmekten sorumlu hormon olan testosteronun kan seviyelerini artırabileceğini göstermiştir. Ek olarak, vücudun östrojeni metabolize etmesine ve kullanmasına yardımcı olur. Yüksek konsantrasyonlarda ginsenosid içeren ginseng çayını tatlandırmak için bal kullanın. Bazı klinik çalışmalar, ginsenositin ereksiyonları iyileştirmeye ve sperm üretimini ve kalitesini artırmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.

ISPANAK Ispanağın sağladığı faydalar listesinin sonu yok mu? Popeye'nın seçtikleri, orgazmı baş döndürücü yeni zirvelere taşıyabilecek besinlerle dolu. Beslenme uzmanı Aishwarya Rajan, ıspanağın kadınlık hormonu östrojen üretimini kolaylaştıran manganez açısından zengin olduğunu söylüyor. Magnezyum eksikliği de kadının doğurganlık düzeylerini etkiler. Ispanak ayrıca hipofiz hormonu prolaktin üretimini engellemeye yardımcı olan çinko ile yüklüdür. Yüksek seviyelerde prolaktin cinsel işlev bozukluğuna neden olabilir. Çinko ayrıca yağsız kırmızı et, koyu etli kümes hayvanları, kahverengi pirinç, tam tahıllı ekmek, deniz ürünleri ve ufalanan peynirlerde bulunur.