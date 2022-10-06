Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir? Diyanet açıkladı: Mevlid Kandili’nde yapılacak ibadetler!

Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir? Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? İşte Mevlid Kandili’nde yapılacak ibadetler...

MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?

Mevlid Kandili'nde Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmelidir. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde oruç tutulmalı, İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim okunmalı, Bol bol zikir, evrad ü ezkarda okunulmalıdır. Ayrıca günahlar için tevbe edilmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalıdır. Tefekkürde bulunulmalı ve helalleşilmelidir. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, sadaka verilmeli, kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalıdır. Öte yandan hayatını ketmiş yakınların kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmelidir.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER NELERDİR? Mwevlid Kandili İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilir. Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbih ve zikirler bu özel günde ibadetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu.

İşte Mevli Kandili'nde çekilecek tesbihler: "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah"

MEVLİD KANDİLİ TESBİHLERİ NELERDİR? Mevlid Kandili tesbihleri: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"