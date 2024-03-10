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  4. Motosikletle çarpınca havada taklalar atarak uçtu, kameraya yansıdı: İstanbul'daki kazadan feci görüntüler

Motosikletle çarpınca havada taklalar atarak uçtu, kameraya yansıdı: İstanbul'daki kazadan feci görüntüler

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
10.03.2024 16:03
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İstanbul'da güvenlik kamerasına inanılmaz bir motosiklet kazası yansıdı. Motosiklet üzerinde hızla ilerleyen ikili, durak önündeki taksiye çarpınca arkadaki kişi kameraya doğru taklalar atarak savruldu. Sürücü ise önce taksinin üzerine, ardından yere sürüklenerek düştü.

Bakırköy'de alkollü halde motosiklet kullanan sürücü ölüme davetiye çıkardı. Görüntüleriyle ağızları açık bırakan kazada taksi şoförleri de canını zor kurtardı.


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Kaza, 4 Mart Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Şehit Muammer Yüzsüren Sokak'ta meydana geldi.

Sokakta arkadaşıyla hızla ilerleyen motosikletli, dönüş alamayarak taksi durağı önünde bekleyen taksiye çarptı.

Park halindeki taksiye çarpan motosikletin arkasında oturan kişi çarpmanın etkisi ile takla atarak durağa çarptı, motosiklet sürücüsü ise önce taksinin üzerine sonra yere düştü.

Kaza anında durakta bekleyen iki şoför kazadan son anda kurtuldu.

İhbar üzerine üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü ve arkadaşının kollarında ve bacaklarında kırıklar olduğu öğrenilirken, ekiplerin yapmış olduğu kontrolde motosiklet sürücüsünün 1.83 promil alkollü olduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
motosiklet kaza
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