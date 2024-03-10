Motosikletle çarpınca havada taklalar atarak uçtu, kameraya yansıdı: İstanbul'daki kazadan feci görüntüler

İhbar üzerine üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü ve arkadaşının kollarında ve bacaklarında kırıklar olduğu öğrenilirken, ekiplerin yapmış olduğu kontrolde motosiklet sürücüsünün 1.83 promil alkollü olduğu belirlendi.