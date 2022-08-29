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NASA yeniden Ay'a gitmek için ilk adımı bugün atacak! Yeni dönem başlıyor

29.08.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay uçuşlarıyla yakaladığı şöhreti yeniden kazanmak için ilk adımı bugün atacak. Ajans, Florida'da yeni nesil mega roketi Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ve roketin taşıması için tasarlanan Orion kapsülünü deneme uçuşu için uzaya fırlatacak. Uçuş öncesi Kennedy Uzay Merkezi'nde hazırlıklar tamamlandı. Fırlatmaya hazır bekleyen Artemis 1 roketinin, TSİ 15:33'te fırlatılması bekleniyor. Roket, Ay'ın çevresinde insansız uçuş gerçekleştirecek.

NASA, yeniden Ay'a gitmek için ilk adımı atıyor. NBC News’in haberine göre, NASA, Florida'da yeni nesil mega roketi Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ve roketin taşıması için tasarlanan Orion kapsülünü deneme uçuşu için bugün uzaya fırlatacak.

6 HAFTALIK TEST UÇUŞU

Kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının, Cape Canaveral'da Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması, Ay'ın etrafında 6 haftalık Artemis 1 test uçuşundan sonra Dünya'ya dönmesi planlanıyor.
NASA, Artemis programıyla, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir kez daha elde etmeyi amaçlıyor.
Uçuş, astronotları taşımaya hazır olup olmadığını anlamak için dünyanın en karmaşık ve güçlü roket gemisi olduğu düşünülen SLS-Orion uzay aracını, zorluk testinden geçirmeyi hedefliyor.
SLS'nin, NASA'nın Apollo Projesi sırasında uçurduğu Satürn V roketlerinden bu yana inşa ettiği en büyük yeni dikey fırlatma sistemini temsil ettiği belirtiliyor.
SLS-Orion uzay aracının tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.
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Anahtar Kelimeler:
uzay NASA Ay (Dünya'nın uydusu) roket artemis
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