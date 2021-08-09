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Nihat Hatipoğlu öldü mü? Ünlü ilahiyatçı hakkında şok iddia!

09.08.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sene korona virüs hastalığını atlatmış olan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu hakkında sosyal medyada öldüğüne dair söylentiler ortaya çıktı. Virüse yakalanmasının ardından iyileştiği bilinen Nihat Hatipoğlu hakkındaki 'öldü' iddialarının ayrıntısı merak ediliyor. Peki söylentiler gerçek mi? Nihat Hatipoğlu öldü mü? İşte şok iddia hakkında ayrıntılar...

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu hakkında sosyal medyada öldüğüne dair söylentiler yayılmaya başladı. Hatipoğlu, virüse yakalanmasının ardından tedavi süreci geçirmiş ve iyileşmişti. İddiaların gerçekliği sevenleri tarafından araştırılıyor. Ancak ünlü ilahiyatçı hakkında ortaya atılan söylentiler gerçeği yansıtmıyor. Sevilen ismin sağlık durumu da merak konusu oldu. Peki Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Nihat Hatipoğlu öldü mü?

Geçtiğimiz sene koronavirüse yakalanmış olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, daha sonra iyileşmiş ve hastalığı atlatmayı başarmıştı.

Söylentiler gerçek mi?

Söylentiler gerçek mi?
Bayram günlerinin ve dini günlerin vazgeçilmez ismi olan ilahiyatçı hakkında sosyal medyada öldüğüne dair söylentiler yayılmaya başlandı.

Covid-19 olduğunu açıklamıştı

Covid-19 olduğunu açıklamıştı
Ünlü ilahiyatçının son durumu söylentiler sonrası sevenleri tarafından merak edildi. Daha Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Hatipoğlu, sonrasında hastalığına ilişkin bilgiler vermiş ve Twitter’den açıklamada bulunarak “Dostlarım. İnşallah sıkıntıyı aşacağım. dualarınızla. Milyonlarca insan bir sevgi yumağı oldunuz ve dua ettiniz. Her kesimden,düşünceden,her meslek gurubundan. Küçüğü büyüğü, açığı kapalısı.7 den 77 ye. Sizi seviyorum. Yaptığınız güzel duaların milyoncasını Allah size saysın. Amin” demişti.

İddialar gerçek dışı

İddialar gerçek dışı
Ancak Hatipoğlu hakkında ortaya atılan söylentilerin gerçek dışı olduğu söylendi. Koronavirüsü atlatan ilahiyatçının öldüğü iddiaları gerçeği yansıtmıyor ve sağlık durumu iyi.
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Anahtar Kelimeler:
Nihat Hatipoğlu

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