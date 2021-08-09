Nihat Hatipoğlu öldü mü? Ünlü ilahiyatçı hakkında şok iddia!

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu hakkında sosyal medyada öldüğüne dair söylentiler yayılmaya başladı. Hatipoğlu, virüse yakalanmasının ardından tedavi süreci geçirmiş ve iyileşmişti. İddiaların gerçekliği sevenleri tarafından araştırılıyor. Ancak ünlü ilahiyatçı hakkında ortaya atılan söylentiler gerçeği yansıtmıyor. Sevilen ismin sağlık durumu da merak konusu oldu. Peki Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Nihat Hatipoğlu öldü mü?

Geçtiğimiz sene koronavirüse yakalanmış olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, daha sonra iyileşmiş ve hastalığı atlatmayı başarmıştı.

Söylentiler gerçek mi? Bayram günlerinin ve dini günlerin vazgeçilmez ismi olan ilahiyatçı hakkında sosyal medyada öldüğüne dair söylentiler yayılmaya başlandı.

Covid-19 olduğunu açıklamıştı Ünlü ilahiyatçının son durumu söylentiler sonrası sevenleri tarafından merak edildi. Daha Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Hatipoğlu, sonrasında hastalığına ilişkin bilgiler vermiş ve Twitter’den açıklamada bulunarak “Dostlarım. İnşallah sıkıntıyı aşacağım. dualarınızla. Milyonlarca insan bir sevgi yumağı oldunuz ve dua ettiniz. Her kesimden,düşünceden,her meslek gurubundan. Küçüğü büyüğü, açığı kapalısı.7 den 77 ye. Sizi seviyorum. Yaptığınız güzel duaların milyoncasını Allah size saysın. Amin” demişti.