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  4. Öldüğünü sanan yaralı madenci patlama anını anlattı: Ayağımın yerden kesildiğini hissettim, emekleyerek dışarı çıktım

Öldüğünü sanan yaralı madenci patlama anını anlattı: Ayağımın yerden kesildiğini hissettim, emekleyerek dışarı çıktım

19.12.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Kınık ilçesindeki maden kazasından yaralı olarak kurtulan Müfit Yıldırım, her şeyin çok ani olduğunu, kimsenin hiçbir şey anlamadığını söyledi. Yalnızca 'puf' sesi duyduklarını söyleyen 39 yaşındaki madenci, ayağının yerden kesildiğini hissettikten sonra emekleyerek dışarı çıkmaya çalıştığını anlattı. Yaralı madencinin Somali faciasında da orada çalıştığı öğrenildi. İzmir Valisi Köşger ise, yaralanan 56 madenciden 43'ünün taburcu edildiğini açıkladı.

Kınık'taki Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait kömür ocağında dün saat 21.30 sıralarında, göçük meydana geldi. İhbar üzerine madene itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi ile İzmir ve Manisa'dan da kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu göçük altından yaralı olarak kurtarılan işçiler, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından 56 kişinin yaralandığı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maden ocağındaki göçük olayında yaralanan 18 kişinin Kınık, 21 kişinin Soma, 6 kişinin de Bergama Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığını belirtti. Bakan Koca, olayla ilgili 14 ambulans, iki UMKE Timi ve toplam 48 sağlık personelinin görevlendirildiğini açıkladı. Kazayla ilgili olarak Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada, "Sorumlular hakkında Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal soruşturma işlemlerine başlanmış, iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup soruşturma titizlikle ve hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

"BAŞIMDA BARET, LAMBA HİÇBİR ŞEY KALMAMIŞTI"

Kaza sırasında madende sondaj çalışması yapan Müfit Yıldırım, o anları anlattı. Yüksek basınç sebebiyle ayaklarının yerden kesildiğini anlatan Yıldırım, "Yer altında 'ayak' dediğimiz yeni açılan bir kömür üretim yeri var. Arkasının boş olması nedeniyle oturma yaptı. Oturma anında da yüksek basınçlı bir hava oluştu. O sırada ben de oraya çok yakın bir yerde sondaj çalışması yapıyordum. Yüksek basınçlı hava bizi fırlattı. Yaklaşık 3 metre savrulduk ancak basınçlı hava devam ediyordu. Beni, zincirli bant sisteminin altına sürükledi. Bant sistemi, set gibi önümüzde durdu. Eğer o sistemin altına girmeseydik sürüklenmeye devam edecektik. Başımda baret, lamba hiçbir şey kalmamıştı. Emekleyerek dışarı çıktım. İnsanları ve lambaları görünce rahatladım. Hastaneye götürdüler. Kolumda ve sağ diz kapağımda kırıklar var. Yüzümde ve kolumda da yaralar var" dedi.

"SOMA'DAKİ FACİADA ORADA ÇALIŞIYORDUM"

"SOMA'DAKİ FACİADA ORADA ÇALIŞIYORDUM"
2014 yılında meydana gelen Soma maden faciasını da yakından yaşayan Yıldırım, "301 kişinin yaşamını yitirdiği Soma'da meydana gelen faciada o madende çalışıyordum. Ancak vardiya saatim farklıydı. Oradan ayrıldıktan sonra da bu madende işe başladım" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"KENDİ KENDİME "ÖLDÜM" DEDİM"

"KENDİ KENDİME "ÖLDÜM" DEDİM"
"Dün yaşanan iş kazasındaki o ayak açılalı yaklaşık 10 gün olmuştu. Madencilikte bu var. Ayak yeni olduğu için zemin oturma yapıyor. Çöküşten dolayı da yüksek basınç meydana geliyor. Ayağım yerden kesildi. Her şey o kadar ani oldu ki kimse hiçbir şey anlayamadı. 'Puf' sesini duyduk sadece. Ayağımın yerden kesildiğini hissettim. Kendi kendime 'öldüm' dedim. Her şey saniyeler içinde oldu. Buna da şükür"

"43 YARALI TABURCU EDİLDİ"

"43 YARALI TABURCU EDİLDİ"
Öte yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaralılar hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı. Vali Köşger, "Kınık ilçemizdeki maden kazasında toplam 56 vatandaşımız hastanelere başvurmuş, bunların 43'ü hafif yaralı veya ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir. 12'si ilimizdeki hastanelerde, 1'i Soma'da olmak üzere 13 vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup hayati tehlikeleri yoktur. Maden kazasının oluşumuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız İş Teftiş Kurulu'nca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. DHA
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İzmir
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