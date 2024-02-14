'Onlar için bir gül, bir mesaj kurtarır' Hangi burca hangi hediye alınmalı? Evlilik, aldatılma... İlişkilerde en iyi anlaşan burçlar hangileri? Astrolog Dolunay Karaca anlattı

Astrolog Dolunay Karaca, Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına konuk oldu ve 14 Şubat Sevgililer Günü'nde burçların uyumuna dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Karaca, "Herkes aslında kendi ekibiyle çok güzel anlaşıyor. Mesela aslansa ateş elementi olduğu için koçla anlaşıyor, yayla anlaşıyor. Bir de tam karşıt burcumuz, yani 12 burçlar arasında 6 ile 12. mesela başak balık, aslan kova... Tam karşıt burcumuzla da birbirimizi tamamlıyoruz aslında. Dengeliyor, eksikleri tamamlıyor, bende olan sende yok sende olan bende yok gibi, böyle zıtlıklardan doğan bir aşk oluyor, bir elmanın yarısı gibi oluyor. Koçla terazi, boğayla akrep, ikizler yayla, yengeç oğlakla, aslanlar kovayla..." dedi.