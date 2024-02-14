'Onlar için bir gül, bir mesaj kurtarır' Hangi burca hangi hediye alınmalı? Evlilik, aldatılma... İlişkilerde en iyi anlaşan burçlar hangileri? Astrolog Dolunay Karaca anlattı

Burçlarla yakından ilgiliyseniz duygusal ilişkilerinizde kendi burcunuzla uyumlu kişiler olmasına dikkat ediyor olabilirsiniz. Astrolog Dolunay Karaca, en iyi anlaşan burçları tek tek sıraladı. 14 Şubat Sevgililer Günü için de hangi burcun hangi hediyeleri daha çok sevdiğini anlattı.
Astrolog Dolunay Karaca, Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına konuk oldu ve 14 Şubat Sevgililer Günü'nde burçların uyumuna dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Karaca, "Herkes aslında kendi ekibiyle çok güzel anlaşıyor. Mesela aslansa ateş elementi olduğu için koçla anlaşıyor, yayla anlaşıyor. Bir de tam karşıt burcumuz, yani 12 burçlar arasında 6 ile 12. mesela başak balık, aslan kova... Tam karşıt burcumuzla da birbirimizi tamamlıyoruz aslında. Dengeliyor, eksikleri tamamlıyor, bende olan sende yok sende olan bende yok gibi, böyle zıtlıklardan doğan bir aşk oluyor, bir elmanın yarısı gibi oluyor. Koçla terazi, boğayla akrep, ikizler yayla, yengeç oğlakla, aslanlar kovayla..." dedi.
Karaca, "Koçların en çok anlaştığı burç kendi grubu aslan ve yaylar. Çünkü hepsi birbiriyle enerjik, spontane, canlı hani o ateş elementinin coşkusu var içlerinde. Koç bir balıkla zor anlaşıyor. Koçlar için tam karşısında terazi burcu olduğu için terazi de naif, koçun enerjisini dengeliyor ve çok güzel anlaşıyorlar. Koçlar kovalarla da güzel anlaşır." dedi.
Boğaların da en iyi anlaştığı burçları anlatan Karaca, "Toprak grubundan oğlak ve başaklarla çok güzel anlaşıyor. Çünkü hepsi istikrar, finans konuları, bütçe, para seviyor. Daha gerçekçi ve ayakları sağlam basan bir grup aslında toprak burçları. Boğalar, başaklar, oğlaklar çok güzel anlaşıyor ama boğaları akrepler tamamlıyor." dedi.
Karaca "Bir haritaya baktığımız zaman evlenme ihtimalleri, olasılıkları, aldatılma riskleri, boşanacağı durumları görebiliyor muyuz?" sorusuna "Evet, çok kötü. Ben astrolojiye ilk başladığımda ilk 6 ay falan uyuyamıyordum açıkçası. Bıraksam mı filan. Hislerim de biraz kuvvetli." yanıtını verdi.
Karaca "İkizler de hava elementi olan teraziler ve kovalarla çok güzel uyum içerisinde oluyor aslında. Çünkü iletişim onlar için önemli. Konuşmak, merak, her konudan bir şeyler öğrenelim, diyalogda olalım yani... Tam karşısında yay burcu olduğu için yaylarla tamamlanıyorlar ve koçlarla güzel anlaşıyorlar" diye konuştu.