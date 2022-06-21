ORC'den son seçim anketi! Adana, Mersin, Erzurum, Trabzon, Kocaeli, Tekirdağ ve Muğla'da partilerin oy oranları...

Seçim tarihi yaklaştıkça seçim anketleri de tek tek paylaşılmaya devam ediyor. Anket şirketleri Haziran 2023 seçimleri için sahalara inerken, erken seçim iddialarıyla da çalışmalarına hız verdi. Vatandaşlar hangi partinin hangi ilde yüzde kaç oy alacağını merak ederken, anket sonuçlarını da yakından takip ediyor. Önceki gün Giresun, Samsun ve Karabük'teki son durumu paylan ORC Araştırma Şirketi bugün de Adana, Mersin, Erzurum, Trabzon, Kocaeli, Tekirdağ ve Muğla'da partilerin oy oranlarının yer aldığı son seçim anketini paylaştı. İşte 7 büyükşehirdeki partilerin oy oranları...

SON SEÇİM ANKETİ AÇIKLANDI! İŞTE 10 İLDEKİ PARTİLERİN OY ORANLARI...

ORC Araştırma Şirketi tarafından yapılan son anket çalışmasında "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Başta AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti olmak üzere tüm partilerin 2018 seçim sonuçlarıyla kıyaslandığında ankette çıkan oy oranları dikkat çekti.

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA AMA... Karadeniz bölgesi illerinde 2018 yılına kıyasla oyu kaybettiği görülen AK Parti ilk sırada çıkarken, ikinci sıraya İYİ Parti'nin yükselmesi dikkat çekti. CHP ise Büyükşehir Belediyesi elinde olan şehirlerin tamamında birinci parti çıktı.

MİLLET İTTİFAKI ÖNDE Ankete katılanların yüzde 27.7'si AK Parti derken, yüzde 23.8'i CHP, Yüzde 20.6'sı da İYİ Parti dedi. HDP yüzde 7.5, MHP ise yüzde 7.1 çıktı. Anket sonuçlarına göre Millet İttifakı (CHP-İYİ Parti) yüzde 43.4 oy alırken, Cumhur İttifakı (AK Parti-MHP) yüzde 34.8'de kaldı.

GİRESUN'DA İYİ PARTİ, CHP'Yİ GERİDE BIRAKTI 10-13 Haziran arasında Giresun'da yapılan anket çalışmasına göre ilk sırayı AK Parti yüzde 39,8 ile alıyor. Giresun'da 2018 seçimlerinde ilk parti yüzde 53,6 ile yine AK Parti olmuştu. AK Parti'yi yüzde 25,9 ile İYİ Parti, yüzde 22 ile CHP takip ediyor. AK Parti'nin 2018 seçimlerine göre yüzde 13,8 oy kaybı yaşadığı görülürken İYİ Parti ise oyunu yüzde 11,5 artırıyor.