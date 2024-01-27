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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızları Su büyüdü, kocaman oldu! Doğum günü pozuna yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.01.2024 09:55 | Son Güncelleme:
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Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Eşi Yağmur Atacan’la romantik pozlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu bu defa gözlerden uzak büyüttüğü kızı Su ile gündem oldu. Ünlü çiftin kızını görenler çok şaşırdı.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Pınar Altuğ 2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü çift zaman zaman romantik pozlarıyla olay oluyor.

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KIZLARI SU BÜYÜDÜ

Her paylaşımı ve her açıklaması dikkat çeken Pınar Altuğ bu defa gözlerden uzak büyüttüğü kızı Su ile gündem oldu.
Kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutlayan Pınar Altuğ'un acı tesadüfü de dikkat çekti.
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Altuğ 'Canımın içi kızım,kıymetlim iyi ki doğmuşsun' notunu düştü.
Ardından annesinin fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu 'Annem çok özlüyorum' ifadelerini kullandı. Pınar Altuğ'un bu gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum aldı.
15 yaşına giren Su Atacan'ı görenler çok şaşırdı. Pınar Altuğ'ın kızı Su'yu görenler 'Babasının kopyası', 'Aynı babası', 'Adı gibi', 'Kuşak güzellik' gibi yorumlar yaptılar.
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