Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızları Su büyüdü, kocaman oldu! Doğum günü pozuna yorum yağdı

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Pınar Altuğ 2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü çift zaman zaman romantik pozlarıyla olay oluyor.



KIZLARI SU BÜYÜDÜ

Her paylaşımı ve her açıklaması dikkat çeken Pınar Altuğ bu defa gözlerden uzak büyüttüğü kızı Su ile gündem oldu.

Kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutlayan Pınar Altuğ'un acı tesadüfü de dikkat çekti.

Kızıyla fotoğrafını paylaşan Altuğ 'Canımın içi kızım,kıymetlim iyi ki doğmuşsun' notunu düştü.

Ardından annesinin fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu 'Annem çok özlüyorum' ifadelerini kullandı. Pınar Altuğ'un bu gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum aldı.