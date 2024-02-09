Putin'den bir ilk! 30 dakikada 5 milyon izlendi... ABD'li gazeteci Tucker Carlson açık açık sordu: Rusya, Polonya veya Letonya’ya saldıracak mı?

POLONYA VE LETONYA'YA SALDIRI OLACAK MI?

(Rusya’nın Polonya veya Letonya’ya saldırı ihtimali ile ilgili soruya) Bu senaryo sadece Polonya’nın Rusya’ya saldırması halinde gerçek olabilir. Neden? Çünkü Ne Polonya, ne de Letonya’da bir çıkarımız var. Neyimize gerek bu? Sadece tehditler var.

YAPTIRIMLAR ​

ABD’nin uyguladığı yaptırım araçları işe yaramıyor. Kimseye saldırdığımız yok. Ukrayna’daki olaylar nasıl başladı? Devlet darbesi ve Donbass’taki çatışmalarla başladı ve biz insanlarımızı, kendimizi, vatanımız ve geleceğimizi koruyoruz."