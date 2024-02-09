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  4. Putin'den bir ilk! 30 dakikada 5 milyon izlendi... ABD'li gazeteci Tucker Carlson açık açık sordu: Rusya, Polonya veya Letonya’ya saldıracak mı?

Putin'den bir ilk! 30 dakikada 5 milyon izlendi... ABD'li gazeteci Tucker Carlson açık açık sordu: Rusya, Polonya veya Letonya’ya saldıracak mı?

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
09.02.2024 06:27 | Son Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in günlerdir tartışma yaratan röportajı yayımlandı. ABD'li gazeteci Tucker Carlson'un sorularını yanıtlayan Rus lider Vladimir Putin, NATO ve Ukrayna ile ilgili çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna'yı işgal ettiğinden beri ilk kez Batılı bir gazeteciye konuşan Putin, "Rusya, Polonya veya Letonya’ya saldıracak mı?" sorusuna da yanıt verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez Batılı bir gazeteciye konuştu. Rusya lideri Putin, ABD’li gazeteci Tucker Carlson'un sorularını yanıtladı. Tüm dünyada merakla beklenen röportajı gazeteci Carlson, kendi internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarından paylaştı.

30 DAKİKADA 5 MİLYON GÖRÜNTÜLENME

Putin'in ile röportaj yapacağını açıklamasının ardından tartışma yaratan Carlson'un X'te yayımladığı röportaj ilk 30 dakikada 5 milyon görüntülenme aldı.

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"BİZ ARTIK BURJUVAYIZ SİZİN GİBİ. KOMÜNİST PARTİ GÜCÜ YOK"

"BİZ ARTIK BURJUVAYIZ SİZİN GİBİ. KOMÜNİST PARTİ GÜCÜ YOK"

Moskova'da gerçekleştirilen röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından Batı tarafından "kandırıldığını" iddia ederek, saldırgan NATO'nun doğuya doğru genişlemek için beş defa hamle yaptığını söyledi. Putin, "Biz bunların hepsine katlandık. Onları ikna etmeye çalışıyorduk. Lütfen yapmayın diyorduk. Biz artık burjuvayız sizin gibi. Biz piyasa ekonomisiyiz ve Komünist Parti gücü yok. Gelin müzakere edelim dedik" diye devam etti.

RUSYA'NIN NATO'YA KATILMASI: "ONA AÇIKÇA SORMUŞTUM"

RUSYA'NIN NATO'YA KATILMASI: "ONA AÇIKÇA SORMUŞTUM"

"Bill Clinton (Eski ABD Başkanı) henüz başkanken onunla gerçekleştirdiğimiz bir görüşmede kendisine 'Rusya'nın NATO’ya katılma seçeneğini düşünsek olmaz mı?' diye sordum. O da ‘Biliyor musun, ilginç bir soru, bence olur’ cevabını verdi. Ancak biraz sonra onunla akşam yemeğinde buluştuğumuzda bana ‘Biliyor musun, ekibimle konuştum, hayır, şu an itibariyle böyle bir şey mümkün değil’ dedi. ‘Olur’ cevabını verseydi yakınlaşma süreci başlardı ve eninde sonunda partnerlerimizin bu konudaki samimiyetine emin olsaydık bu (Rusya’nın NATO’ya katılması) gerçekleşebilirdi. Ama olmamıştı. Peki, olmamışsa olmamış ne diyelim."

"HEDEFLERDEN BİRİ UKRAYNA’YI NAZİLER’DEN ARINDIRMAK"

"HEDEFLERDEN BİRİ UKRAYNA’YI NAZİLER’DEN ARINDIRMAK"

Ukrayna’daki çatışmayı bu ülkede yaşanan devlet darbesi körükledi. Ukrayna yönetimi savaşı 2014’te başlattı. Bizim amacımız bu savaşı durdurmak. 2022’de savaş başlatmadık, ona son vermeye çalıştık. Şimdilik (Ukrayna’daki özel askeri operasyonda) hedeflerimize tam olarak ulaşmadık, çünkü bu hedeflerden biri Ukrayna’yı Naziler’den arındırmak. Geçtiğimiz yılın başında İstanbul'da sona ermiş müzakere sürecinde de tartıştığımız sorunlardan biri de buydu.

BARIŞ İHTİMALİ ​

BARIŞ İHTİMALİ ​

(Ukrayna ile barış müzakereleri ihtimali ile ilgili soruya) Böyle müzakere süreci yapılıyordu, neredeyse de tamamlanmış noktaya ulaşmıştı. Ancak söylediğim gibi ordu birliklerimizi Kiev çevresinden geri çektiğimizde Ukrayna varmış olduğumuz bütün anlaşmaları çöpe atıp Avrupa ülkeleri ve ABD’nin Rusya’ya karşı zafer kazanana kadar savaşma yönündeki talimatlarına uymaya başladı.

POLONYA VE LETONYA'YA SALDIRI OLACAK MI?

POLONYA VE LETONYA'YA SALDIRI OLACAK MI?

(Rusya’nın Polonya veya Letonya’ya saldırı ihtimali ile ilgili soruya) Bu senaryo sadece Polonya’nın Rusya’ya saldırması halinde gerçek olabilir. Neden? Çünkü Ne Polonya, ne de Letonya’da bir çıkarımız var. Neyimize gerek bu? Sadece tehditler var.

YAPTIRIMLAR ​

ABD’nin uyguladığı yaptırım araçları işe yaramıyor. Kimseye saldırdığımız yok. Ukrayna’daki olaylar nasıl başladı? Devlet darbesi ve Donbass’taki çatışmalarla başladı ve biz insanlarımızı, kendimizi, vatanımız ve geleceğimizi koruyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Rusya putin
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