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  4. REGAİP KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ! 26 Ocak 2023 en güzel, dualı 'Kandiliniz mübarek olsun' sözleri ve resimli Regaip Kandili mesajları BURADA!

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ! 26 Ocak 2023 en güzel, dualı 'Kandiliniz mübarek olsun' sözleri ve resimli Regaip Kandili mesajları BURADA!

26.01.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Regaip Kandili mesajları; resimli, güzel, dualı, kısa ve öz, uzun, yazılı ve etkiletici seçenekleriyle Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunmak isteyen kişiler için internette yerini aldı. 'Kandiliniz mübarek olsun' sözleri ve resimli Regaip Kandili mesajları merak konusu oldu. İşte Hz. Muhammed'in (s.a.v) ana rahmine düşmesini, yani annesi Amine validemizin Hz. Muhammed'e gebe kalmasını ifade eden bu anlamlı güne özel resimli Regaip kandili mesajları...

Regaip Kandili mesajları; Bugün idrak edilecek kandil sebebiyle internette araştırılıyor. Resimli Regaip Kandili mesajları ve 'Kandiliniz mübarek olsun' sözlerini sizler için derledik. İşte, Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook ya da Twitter'dan paylaşarak sevdiklerinizi mutlu edeceğiniz en güzel, dualı 'Kandiliniz mübarek olsun' sözleri ve resimli Regaip Kandili mesajları...

RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2023!

Regaip Kandili mübarek olsun. Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Sevgiler...

Regaip Kandili kutlu olsun. Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmisinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sicakligi yuvamiza dolsun. Hayırlı kandiller.

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaip Kandilimiz Mübarek olsun!

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Kandiliniz mübarek olsun.

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kandil mesajları

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