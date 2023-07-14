RESİMLİ CUMA MESAJLARI: 14 Temmuz 2023 yazılı, yeni, ayetli, hadisli, en güzel 'Hayırlı cumalar' sözleri ve resimli cuma mesajları BURADA

Resimli cuma mesajları 14 Temmuz 2023 tarihinde yazılı, yeni, ayetli, hadisli seçeneklerinden birini seçerek paylaşım yapmak isteyen kişiler için internette yerini aldı. Bu mübarek günü sevdiklerine hatırlatmak isteyen kişiler WhatsApp, Instagram, Facebook ve Twitter gibi uygulamalarda paylaşımda bulunacak. Bugün birçok kişi camilere gidecek. Eller semaya kalkacak, dualar edilecek. yazılı, yeni, ayetli, hadisli, en güzel 'Hayırlı cumalar' sözleri ve resimli cuma mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en güzel ve en yeni resimli cuma mesajları...
Hayırlı Cumalar. Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun.
Hayırlı Cumalar! Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle...
"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "
"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Hayırlı Cumalar.
Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.