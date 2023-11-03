RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023: Anne, baba, eş ile sevgiliye en yeni, Gazze ve Filistin vurgulu, yazılı, resimli cuma mesajları BURADA!

Cuma mesajları resimli, yeni, etkileyici, yazılı ve anlamlı seçenekleriyle internette yerini aldı. Diyanet 3 Kasım 2023 cuma hutbesi konusunu "Zulme rıza göstermek zulümdür" olarak belirledi. Diyanet'in yaptığı açıklamaya göre bugün cuma namazı İstanbul'da 12:53'te, Ankara'da 12:37, İzmir'de 13.00'te kılınacak. Anne, baba, eş ya da sevgili için en yeni, Gazze ve Filistin vurgulu, yazılı, resimli cuma mesajları ile sözlerini sizler için derledik. İşte 3 Kasım 2023 tarihine özel en yeni cuma mesajları ve sözleri...



