RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023: Anne, baba, eş ile sevgiliye en yeni, Gazze ve Filistin vurgulu, yazılı, resimli cuma mesajları BURADA!

Cuma mesajları resimli, yeni, etkileyici, yazılı ve anlamlı seçenekleriyle internette yerini aldı. Diyanet 3 Kasım 2023 cuma hutbesi konusunu "Zulme rıza göstermek zulümdür" olarak belirledi. Diyanet'in yaptığı açıklamaya göre bugün cuma namazı İstanbul'da 12:53'te, Ankara'da 12:37, İzmir'de 13.00'te kılınacak. Anne, baba, eş ya da sevgili için en yeni, Gazze ve Filistin vurgulu, yazılı, resimli cuma mesajları ile sözlerini sizler için derledik. İşte 3 Kasım 2023 tarihine özel en yeni cuma mesajları ve sözleri...
Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar.
Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hayırlı Cumalar.
Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur. (Müslim, Tahâret 16)
Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…
Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.