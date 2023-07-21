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RESİMLİ CUMA MESAJLARI 21 TEMMUZ 2023: Anne, baba, eş ya da sevgili için en güzel, yeni, hadisli, ayetli ve resimli cuma mesajları BURADA!

21.07.2023 06:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları resimli, güzel, yeni, hadisli ve ayetli seçenekleriyle bir cuma gününde daha internette yerini aldı. Anne, baba, eş, akraba ve sevdiklerine bugünü anımsatmak isteyenler internwette araştırma yapıyor. Bugün birçok kişi WhatsApp, Instagram, Twitter, Threads ve Facebook'ta paylaşımda bulunacak. En güzel, yeni, hadisli, ayetli ve resimli cuma mesajları ile sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 21 Temmuz 2023 tarihine özel en yeni resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları, Müslümanlar tarafından mübarek olduğuna inanılan bir cuma gününde daha resimli, güzel, yeni, hadisli ve ayetli seçenekleriyle internette yerini aldı. Cuma namazı bugün İstanbul'da 13:16'da, Ankara'da 13:00'da, İzmir'de 13:23'te, Antalya'da 13:09'da, Adana'da 12:50'de kılınacak. Bugün birçok kişi camilere gidecek, eller semaya kalkacak ve dualar edilecek. Biz de en güzel, yeni, hadisli, ayetli ve resimli cuma mesajları ile sözlerini sizler için hazırladık. İşte, en yeni resimli cuma mesajları...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 21 TEMMUZ 2023

Hayırlı Cumalar! Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin!

ANNEYE ÖZEL CUMA MESAJLARI

ANNEYE ÖZEL CUMA MESAJLARI

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

BABAYA ÖZEL CUMA MESAJLARI

BABAYA ÖZEL CUMA MESAJLARI

Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

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