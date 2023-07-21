RESİMLİ CUMA MESAJLARI 21 TEMMUZ 2023: Anne, baba, eş ya da sevgili için en güzel, yeni, hadisli, ayetli ve resimli cuma mesajları BURADA!

Cuma mesajları, Müslümanlar tarafından mübarek olduğuna inanılan bir cuma gününde daha resimli, güzel, yeni, hadisli ve ayetli seçenekleriyle internette yerini aldı. Cuma namazı bugün İstanbul'da 13:16'da, Ankara'da 13:00'da, İzmir'de 13:23'te, Antalya'da 13:09'da, Adana'da 12:50'de kılınacak. Bugün birçok kişi camilere gidecek, eller semaya kalkacak ve dualar edilecek. Biz de en güzel, yeni, hadisli, ayetli ve resimli cuma mesajları ile sözlerini sizler için hazırladık. İşte, en yeni resimli cuma mesajları...