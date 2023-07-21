RESİMLİ CUMA MESAJLARI 21 TEMMUZ 2023: Anne, baba, eş ya da sevgili için en güzel, yeni, hadisli, ayetli ve resimli cuma mesajları BURADA!

Cuma mesajları, Müslümanlar tarafından mübarek olduğuna inanılan bir cuma gününde daha resimli, güzel, yeni, hadisli ve ayetli seçenekleriyle internette yerini aldı. Cuma namazı bugün İstanbul'da 13:16'da, Ankara'da 13:00'da, İzmir'de 13:23'te, Antalya'da 13:09'da, Adana'da 12:50'de kılınacak. Bugün birçok kişi camilere gidecek, eller semaya kalkacak ve dualar edilecek. Biz de en güzel, yeni, hadisli, ayetli ve resimli cuma mesajları ile sözlerini sizler için hazırladık. İşte, en yeni resimli cuma mesajları...
Hayırlı Cumalar! Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin!
Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.
Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.
Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.
Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.