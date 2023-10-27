RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023! Anne, baba, eş, sevgili için WhatsApp ve Instagram'a özel yeni, en güzel resimli cuma mesajları BURADA!

Cuma mesajları anne, baba, eş ya da sevgilisini mutlu etmek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Diyanet'in yayımladığı bilgilere göre cuma namazı İstanbul'da saat 12:53'te, Ankara'da 12.38'de, İzmir'de 13:00'te, Adana'da 12:28'de, Antalya'da 12:46'da, Mersin'de ise 12:30'da kılınacak. Anne, baba, eş, sevgili için WhatsApp ve Instagram'a özel yeni ve en güzel resimli cuma mesajları ile sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 27 Ekim 2023 tarihine özel en yeni resimli cuma mesajları...

