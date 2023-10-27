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  4. RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023! Anne, baba, eş, sevgili için WhatsApp ve Instagram'a özel yeni, en güzel resimli cuma mesajları BURADA!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023! Anne, baba, eş, sevgili için WhatsApp ve Instagram'a özel yeni, en güzel resimli cuma mesajları BURADA!

27.10.2023 06:56 | Son Güncelleme:
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Resimli cuma mesajları merak konusu oldu. Bugün (27 Ekim 2023 Cuma) birçok kişi anne, baba, eş ve sevgilisi için WhatsApp, Instagram, Facebook, X (Twitter) ve Threads gibi uygulamalarda 'Hayırlı cumalar!" mesajı paylaşacak. Bugün birçok kişi camiye gidecek, eller semaya kalkacak dualar edilecek. Biz de WhatsApp ve Instagram'a özel, Mescid-i Aksa'lı, en güzel resimli cuma mesajları ile sözlerini sizler için derledik. İşte en yeni ve en güzel resimli cuma mesajları ile sözleri...

Cuma mesajları anne, baba, eş ya da sevgilisini mutlu etmek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Diyanet'in yayımladığı bilgilere göre cuma namazı İstanbul'da saat 12:53'te, Ankara'da 12.38'de, İzmir'de 13:00'te, Adana'da 12:28'de, Antalya'da 12:46'da, Mersin'de ise 12:30'da kılınacak. Anne, baba, eş, sevgili için WhatsApp ve Instagram'a özel yeni ve en güzel resimli cuma mesajları ile sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 27 Ekim 2023 tarihine özel en yeni resimli cuma mesajları...

Günün önemli manşetleri

ANNE, BABA VE EŞ İÇİN EN YENİ, EN GÜZEL CUMA MESAJLARI! (27 EKİM 2023)

Hayırlı cumalar. Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle..

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı cumalar.

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