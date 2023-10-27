RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023! Anne, baba, eş, sevgili için WhatsApp ve Instagram'a özel yeni, en güzel resimli cuma mesajları BURADA!

Cuma mesajları anne, baba, eş ya da sevgilisini mutlu etmek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Diyanet'in yayımladığı bilgilere göre cuma namazı İstanbul'da saat 12:53'te, Ankara'da 12.38'de, İzmir'de 13:00'te, Adana'da 12:28'de, Antalya'da 12:46'da, Mersin'de ise 12:30'da kılınacak. Anne, baba, eş, sevgili için WhatsApp ve Instagram'a özel yeni ve en güzel resimli cuma mesajları ile sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 27 Ekim 2023 tarihine özel en yeni resimli cuma mesajları...
Hayırlı cumalar. Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle..
Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin
Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.
Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.
"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı cumalar.