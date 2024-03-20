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  4. Sahipsiz köpeklerin saldırısında ağır yaralanmıştı... Tunahan'dan sevindiren haber! Artık ailesiyle bir arada

Sahipsiz köpeklerin saldırısında ağır yaralanmıştı... Tunahan'dan sevindiren haber! Artık ailesiyle bir arada

20.03.2024 20:43
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve 3 aydır hastanede tedavi gören Tunahan Yılmaz taburcu edildi. Evine gönderilen ve artık ailesiyle bir arada olan Tunahan'ın babası, oğullarının olaydan önce çok neşeli ve esprili bir çocuk olduğunu, şu an ise kendileriyle bile konuşmakta zorlandığını söyleyerek "Sakin değil. Önceki gibi espri yapmıyor. Hayat bu şekilde sıkıntılı şu anda. İnşallah düzelecek" şeklinde konuştu.

Kafkas Mahallesi'nde 7 Aralık günü sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan Nurettin Demirer İlkokulu öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı. Zorlu bir ameliyat sürecinden geçen ve taburcu edilerek evine gönderilen Tunahan, artık ailesiyle bir arada. Baba Halil Yılmaz, AA muhabirine, oğlunun eve gelmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

TUNAHAN 3 AY SONRA TABURCU EDİLDİ

Böyle bir acıyı kimsenin yaşamasını istemediğini belirten Yılmaz, "Bir ay boyunca evden hastaneye pansuman ve fizik tedaviye gideceğiz. Bir ay sonra başından bir operasyon geçirecek." dedi.

Tunahan'ın olay yaşanmadan önce çok neşeli ve esprili bir çocuk olduğunu ifade eden Yılmaz, şu anda kendileriyle bile konuşmakta zorlandığını söyledi.

Oğlunun biraz agresif ve sessiz bir tavır sergilediğini ifade eden Yılmaz, "Sakin değil. Önceki gibi espri yapmıyor. Hayat bu şekilde sıkıntılı şu anda. İnşallah düzelecek." ifadelerini kullandı.

Sahipsiz köpek sorunun çözülmesini istediğini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Köpek sorununun çözülmesi için herkesin birbirine yardımcı olması lazım. Keçiören Belediyesi toplayıp barınaklara götürse ne olacak. 10 gün sonra 7-8 tane birden sürü halinde geziyorlar burada. Kısırlaştırsınlar, barınaklara taşısınlar. Mama getirip beslemekle bu işin çözümü olmaz."

Anne Ergül Yılmaz ise, oğlunun evine döndüğü için çok mutlu olduklarını belirterek, "Doktorlarımızın sayesinde yavrumuz evine döndü. Mutluyuz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara köpek
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