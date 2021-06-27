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Sarıyer'de 9 katlı boş bina çöktü

27.06.2021 01:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de 2 yıl önce yapılan incelemelerde riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 9 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Binanın boşaltılmış olması büyük bir faciayı önlerken, binada birilerinin olup olmadığının araştırılması için AFAD'a bağlı arama kurtarma köpekleri binada arama yaptı.

Olay saat 00.20 sıralarında Bahçeköy Yenimahalle Doğanbey Caddesi ile Leylak Sokak arasında bulunan ve kaçak olarak yapıldığı öğrenilen 9 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Deprem etkisi yaratan çökmenin ardından mahalleli kendisini sokağa atarken, sokakta bulunan araçlarda ve çevre binalarda maddi hasar meydana geldi. Çökmenin ardından Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

“ŞARLATANLIĞA İZİN VERMEYECEĞİM"

Binanın uzun süredir yıkılmamasının nedeninin açılan davalar olduğunu belirten Genç, “İki yıldır o binayı bekliyoruz. Şarlatanlığa gerek yok. Şarlatanlığa izin vermeyeceğim. 2019 Ağustos ayının başında bu binada çökme tehlikesi olduğunu tespit ettik. Çevre Şehircilik Bakanı dahil, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü dahil gerekli önlemler alındı. Önce binanın riskli olduğu tespit edildi. Çok uzun sürdü bu. Mahkemeler oldu. Bina boşaltıldı. Hala itirazlar var. Hala dava var şu anda. Bu davalar bitmeden binayı yıkmamız mümkün değil" dedi.
Bina hakkında bilgi veren Başkan Genç, binanın kademe kademe kaçak yapıldığını belirterek, “Herhangi bir mühendislik desteği alınmamış. 10 kat ama aşama aşama yapılmış. Bir müddet yapılmış sonra durmuş. Hiçbir mühendislik hizmeti alınmadan yapılmış bir bina" dedi.
Binanın çöküşünün adeta deprem etkisi yaptığını belirten mahalle sakinleri yaşananları anlattı. Çöken binanın hemen önünde bulunan binada oturan vatandaş, “Yatağın üzerinde zıpladım. Dışarıya çıktım, kardeşlerime bağırdım. Çıkın dışarıya deprem oluyor dedim. Ben kafamı dışarıya çıkardığım zaman bina olduğu yere kağıt gibi indi aşağıya. Çevre ve şehircilik bakanlığının yıkım kararı olmasına rağmen bizi hiç tınlamadı. Bina başkanın umursamaması yüzünden yıkıldı" dedi.
Yan binada oturan mahalle sakini ise, “Buradaydım, bende karşı apartmandaydım. Binanın olduğu yere yıkıldığını gözümle gördüm. Allaha şükür bizim binada bir hasar yok. Ama dayının binasında hasar var" diye konuştu.
Çökme anında oluşan sarsıntının geniş bir alanda hissedildiğini belirten mahalle sakini ise, “Benim babamlar burada oturuyordu. Babaannem aradı, evden çıkın deprem oluyor dedi. Ben yeni mahallede oturduğum halde deprem olduğunu zannettim. Çok şiddetliydi oraya kadar yansıdı. Bu binayı yıkmaları gerekiyordu. Kolonlarında zaten arıza vardı" diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
eyyyy ilgili belediye !!! mühürlü bina ? yıkmak için neyi bekledin ? umarım can kaybı olmamıştır (sokak hayvanlarıda dahil) hakikaten ilk seçimde gitme vaktin geldi …
inşallah kedi falan da yoktur giriyorlar genelde.
daha çok çökecek , insanlar ölecek , çok geç olacak

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