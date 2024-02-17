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    4. Sokak röportajında 'Hangisini tanıyorsunuz?' diye soruldu! Bir yanda İnci Taneleri'nin Dilber'i, diğer yanda Prof. Dr. İlber Ortaylı... "Dilber ablayı pavyondan tanırız"

    Sokak röportajında 'Hangisini tanıyorsunuz?' diye soruldu! Bir yanda İnci Taneleri'nin Dilber'i, diğer yanda Prof. Dr. İlber Ortaylı... "Dilber ablayı pavyondan tanırız"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.02.2024 08:22 | Son Güncelleme:
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    Bir sokak röportajında Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Dilber'in fotoğrafı gösterildi ve 'Hangisini tanıyorsunuz?' diye soruldu. Ortaya birbirinden ilginç cevaplar çıktı.

    Yılmaz Erdoğan'ın imzasını taşıyan İnci Taneleri dizisi daha yayın hayatına başlamadan önce sosyal medyada büyük bir ilgi toplamıştı. Özellikle dizide Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı pavyonda çalışan Dilber karakterinin dansı sosyal medyayı sallamıştı. Dilber elbisesi, Dilber dansının kursu derken pavyonlar sosyal medyada yeni bir tartışma konusu olmuştu. Sosyal medyanın en çok konuşulan figürü haline gelen Dilber karakteri ve Türk tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın fotoğraflarının gösterilerek 'Hangisini tanıyorsunuz?' diye sorulan sokak röportajı gündem oldu.

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    CEVAPLAR ÇOK KONUŞULDU

    Sokak röportajına katılanların büyük bir bölümü Dilber karakterini tanırken Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı tanımadıklarını dile getirdi. Bir kişi İlber Ortaylı'nın fotoğrafını gördüğünde 'Biz bunu tanımıyoruz" derken; Dilber karakterinin fotoğrafını gördüğünde ise, "Dilber ablayı tanımaz olur muyuz? Saygılarımız abla. Tüm memleket onu konuşuyor zaten. Abi valla en son dedemin tarlasını satacaktık da babam evden attı. Yoksa satacaktık. Makyajla 10 numara kadın oluyor. Bunu görünce kızlardan soğudum yemin ederim. Abla 10 numarasın" ifadelerini kullandı.
    Bir başka kişi ise İlber Ortaylı tanıyarak, "İlber Hoca ile onu yan yana getirmek olur mu? Ama bu toplum getirir. İlber Hoca'dan çok da onu tanırlar." ifadelerini kullandı.
    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü sokak röportajına yorum yapmayı ihmal etmedi. Görüntüler kısa sürede viral olurken binlerce izlenmeye ulaştı.
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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya İlber Ortaylı sokak röportajı dilber
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