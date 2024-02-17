Sokak röportajında 'Hangisini tanıyorsunuz?' diye soruldu! Bir yanda İnci Taneleri'nin Dilber'i, diğer yanda Prof. Dr. İlber Ortaylı... "Dilber ablayı pavyondan tanırız"

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Sokak röportajına katılanların büyük bir bölümü Dilber karakterini tanırken Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı tanımadıklarını dile getirdi. Bir kişi İlber Ortaylı'nın fotoğrafını gördüğünde 'Biz bunu tanımıyoruz" derken; Dilber karakterinin fotoğrafını gördüğünde ise, "Dilber ablayı tanımaz olur muyuz? Saygılarımız abla. Tüm memleket onu konuşuyor zaten. Abi valla en son dedemin tarlasını satacaktık da babam evden attı. Yoksa satacaktık. Makyajla 10 numara kadın oluyor. Bunu görünce kızlardan soğudum yemin ederim. Abla 10 numarasın" ifadelerini kullandı.

Bir başka kişi ise İlber Ortaylı tanıyarak, "İlber Hoca ile onu yan yana getirmek olur mu? Ama bu toplum getirir. İlber Hoca'dan çok da onu tanırlar." ifadelerini kullandı.