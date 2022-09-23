Son dakika | Son seçim anketinde Ümit Özdağ sürprizi! Zafer Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi'nin oy oranında dikkat çeken artış

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine 9 aydan daha az süre kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin anketlerine çevrildi. Anket şirketleri sahadaki çalışmalarını hızlandırırken, son olarak PİAR Araştırma anket sonuçlarını paylaştı. 15-18 Eylül tarihleri arasında "Türkiye Siyaset Gündemi" başlığıyla hazırlanan çalışmada AK Parti ve CHP arasında 1 puan fark olduğu görüldü. Ancak söz konusu ankette en büyük sürprizi Zafer Partisi yaptı. Ümit Özdağ'ın ve partisinin aldığı oy oranı dikkat çekti. Hüseyin Baş'ın genel başkanlığını yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi'nin yükselişi de gündem oldu. İşte detaylar...