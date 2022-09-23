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  4. Son dakika | Son seçim anketinde Ümit Özdağ sürprizi! Zafer Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi'nin oy oranında dikkat çeken artış

Son dakika | Son seçim anketinde Ümit Özdağ sürprizi! Zafer Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi'nin oy oranında dikkat çeken artış

23.09.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 9 aydan daha bir süre kalırken, son yapılan seçim anketine Ümit Özdağ damga vurdu. PİAR Araştırmanın yaptığı son ankette Zafer Partisi'nin oy oranındaki artış dikkat çekti. Öte yandan Hüseyin Baş liderliğindeki Bağımsız Türkiye Partisi'nin de 6'lı masadaki 4 partiyi de geride bıraktığı görüldü. İşte son seçim anketindeki çarpıcı sonuçlar...

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine 9 aydan daha az süre kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin anketlerine çevrildi. Anket şirketleri sahadaki çalışmalarını hızlandırırken, son olarak PİAR Araştırma anket sonuçlarını paylaştı. 15-18 Eylül tarihleri arasında "Türkiye Siyaset Gündemi" başlığıyla hazırlanan çalışmada AK Parti ve CHP arasında 1 puan fark olduğu görüldü. Ancak söz konusu ankette en büyük sürprizi Zafer Partisi yaptı. Ümit Özdağ'ın ve partisinin aldığı oy oranı dikkat çekti. Hüseyin Baş'ın genel başkanlığını yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi'nin yükselişi de gündem oldu. İşte detaylar...

SON SEÇİM ANKETİNDE PARTİLERİN OY ORANLARI

Türkiye İşçi Partisi yüzde 0,8
Saadet Partisi yüzde 0,9
Gelecek Partisi yüzde 1,1
Yeniden Refah Partisi yüzde 1,4
Bağımsız Türkiye Partisi yüzde 1,8
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