Survivor Yasin diskalifiye mi oldu? sorusunun yanıtı Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 28. bölümünde yaşananların ardından merak konusu oldu. Konsey sırasında açıklamalarda bulunan Yasin Obuz çekimlerin sona ermesinin ardından Hikmet'e doğru yürüyerek hesap sordu. Kameraların halen kayıtta olduğu gecede görüntülerin bir kısmı yayınlanmadı. Survivor'da acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı ise Yasin için aldıkları kararı 22 Şubat Salı günü yayınlanan bölümde yaptığı açıklama ile duyuracak. Bu kapsamda Survivor Yasin diskalifiye mi oldu? Survivor 2022 Hikmet - Yasin kavgasında son durum ne? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. Ayrıntılar haberimizde...