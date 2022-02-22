Survivor Yasin diskalifiye mi oldu? sorusunun yanıtı Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 28. bölümünde yaşananların ardından merak konusu oldu. Konsey sırasında açıklamalarda bulunan Yasin Obuz çekimlerin sona ermesinin ardından Hikmet'e doğru yürüyerek hesap sordu. Kameraların halen kayıtta olduğu gecede görüntülerin bir kısmı yayınlanmadı. Survivor'da acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı ise Yasin için aldıkları kararı 22 Şubat Salı günü yayınlanan bölümde yaptığı açıklama ile duyuracak. Bu kapsamda Survivor Yasin diskalifiye mi oldu? Survivor 2022 Hikmet - Yasin kavgasında son durum ne? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. Ayrıntılar haberimizde...
SURVİVOR YASİN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Survivor 2022'nin 28. bölümünde Hikmet ile Yasin ada konseyinde birbirine girdi.
Survivor'ın 21 Şubat Pazartesi günü yayınlanan bölümünde Hikmet'in iftira attığını ifade eden Yasin, Berna'nın kendisini desteklediğini söyledi. Yasin, Hikmet'i kastederek kendisine hakkını helal etmediğini söyledi.
Konseyin sona ermesinin ardından kameralar çekime devam etti. Survivor 2022'nin kamera arkası görüntülerinde Yasin, söylenerek Hikmet'in yanına gitti. Bu sırada ekranda 'görüntüleri yayınlayamıyoruz' ibaresi yer aldı.
SURVİVOR 2022 HİKMET - YASİN KAVGASINDA SON DURUM NE?
Yasin yerinden kalkarak Hikmet'e doğru yürüyünce ortam bir anda gerildi. 2 yarışmacı birbirine girdi. Yasin ile Hikmet'in kavga nedeniyle diskalifiye edilip edilmeyeceği önümüzdeki bölümde netliğe kavuşacak.
ACUN ILICALI'DAN ACİL DURUM KONSEYİNDE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Survivor'ın 22 Şubat Salı günü ekrana gelecek olan bölümünün fragmanı yayınlandı. Acun Ilıcalı, yarışmacıları acil durum konseyinde topladı. Acun Ilıcalı konseyde Yasin'e verilecek cezayı açıklayacak.
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