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  4. Tahran'da çarpıcı görüntüler! İranlılar başkent sokaklarına döküldü, Reisi'nin cenaze namazını Hamaney kıldırdı

Tahran'da çarpıcı görüntüler! İranlılar başkent sokaklarına döküldü, Reisi'nin cenaze namazını Hamaney kıldırdı

22.05.2024 09:38
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Helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için cenaze törenleri bugün başkent Tahran'da devam ediyor. İranlılar bugün de sokaklara döküldü. Törene İran lideri Hamaney de katıldı.

Pazar günü İran'dan gelen haber dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberlerindeki heyet helikopter kazasında hayatlarını kaybetti. Dün Tebriz'de gerçekleşen cenaze töreninin ardından bugün de Tahran'da tören düzenleniyor.

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CENAZE NAMAZI KILINDI

Törene İran dini lideri Hamaney de katıldı. Cenaze namazını da Hamaney kıldırdı.

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NE OLMUŞTU?

İHA'da yer alan habere göre; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan-İran sınırındaki görüşmesinin ardından dönüşe geçen Reisi’nin bulunduğu helikopter, İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanına sert iniş yapmış, bölgeye arama-kurtarma ekipleri yönlendirilmişti.

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Yoğun sis ve hava şartlarının elverişsizliği nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları olumsuz etkilenirken, helikopterde Reisi’nin yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim, Reisi’nin koruması, 2 pilot ve bir teknik personelin bulunduğu aktarılmıştı.

thumbs_b_c_189c7ae51cee87e5feda6dcae19aceacBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İRANLILAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

İşte Reisi'nin Tahran'daki cenaze töreninden görüntüler...


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Anahtar Kelimeler:
Tahran Ali Hamaney İbrahim Reisi cenaze töreni
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