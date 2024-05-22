Tahran'da çarpıcı görüntüler! İranlılar başkent sokaklarına döküldü, Reisi'nin cenaze namazını Hamaney kıldırdı

Pazar günü İran'dan gelen haber dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberlerindeki heyet helikopter kazasında hayatlarını kaybetti. Dün Tebriz'de gerçekleşen cenaze töreninin ardından bugün de Tahran'da tören düzenleniyor.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Törene İran dini lideri Hamaney de katıldı. Cenaze namazını da Hamaney kıldırdı.

NE OLMUŞTU?

İHA'da yer alan habere göre; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan-İran sınırındaki görüşmesinin ardından dönüşe geçen Reisi’nin bulunduğu helikopter, İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanına sert iniş yapmış, bölgeye arama-kurtarma ekipleri yönlendirilmişti.

Yoğun sis ve hava şartlarının elverişsizliği nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları olumsuz etkilenirken, helikopterde Reisi’nin yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim, Reisi’nin koruması, 2 pilot ve bir teknik personelin bulunduğu aktarılmıştı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

