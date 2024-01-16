MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Taşıyıcı şeytan' sözleri gündem oldu! Survivor Aleyna ve Berna birbirine girdi

'Taşıyıcı şeytan' sözleri gündem oldu! Survivor Aleyna ve Berna birbirine girdi

16.01.2024 14:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2024 tüm hızıyla devam ediyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran fenomen yarışma programında bu defa Berna Canbeldek ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun diyalogları damga vurdu. Survivor'a gelmeden önce sosyal medyada birlikte videolar paylaşan ünlü isimlerin o anları sosyal medyada gündem oldu.

Tv8'in büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen yarışma programı Survivor bu sezon olaylı başladı.

Her bölümü sosyal medyada gündem olan yarışmada bu defa Berna Canbeldek ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun diyalogları gündem oldu.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

Aleyna'nın normal hayatta arkadaşı olan Berna hakkında takım arkadaşlarına söyledikleri ve dolayısıyla konseyde isminin yazılması herkesi şaşırttı.
Berna ve Aleyna'nın konseydeki yüzleşme anı da izleyenleri şoke etti.
Aleyna Kalaycıoğlu'nun Survivor'a gelmeden önce sosyal medyada beraber içerik paylaştığı Berna hakkında 'Bu takımda başından beri Berna diye bir taşıyıcı şeytan olmasaydı biz zaten hiç birbirimize girmezdik' sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
Aleyna'nın ayrıca konseyde Berna'yla sessizce konuşması dikkatlerden kaçmazken, Aleyna'nın söylemlerine Berna'nın şaşkınlığı da dikkat çekti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
survivor Aleyna Kalaycıoğlu Berna Canbeldek sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
10 bin dolar nafaka alıyor! Gerilim sürüyor: Cem Yılmaz sorulunca...

10 bin dolar nafaka alıyor! Gerilim sürüyor: Cem Yılmaz sorulunca...

Sosyal medya bu mesajı konuşuyor! Parla için Türkiye seferber oldu

Sosyal medya bu mesajı konuşuyor! Parla için Türkiye seferber oldu

Yanında mastürbasyon yaptı! Kendisini taciz eden sapığı böyle ifşa etti

Yanında mastürbasyon yaptı! Kendisini taciz eden sapığı böyle ifşa etti

Nara tuz döküp yerseniz bakın ne oluyor! Sonuçları çok şaşırttı

Nara tuz döküp yerseniz bakın ne oluyor! Sonuçları çok şaşırttı

1.4 milyon liralık mont sosyal medyanın dilinde!

1.4 milyon liralık mont sosyal medyanın dilinde!

'Çaylar' repliğiyle hafızalara kazındı! Yeni imajıyla gündem oldu

'Çaylar' repliğiyle hafızalara kazındı! Yeni imajıyla gündem oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.