Türkiye'nin konuştuğu arkadaş vahşeti! Aynı odayı paylaşıyorlardı, diri diri gömmüşler... Kadın kılığına girdikleri kameraya yansıdı

Aydın'da 4 yıl önce işlenen cinayet Türkiye'nin gündemine oturdu. İki arkadaşın aynı odayı paylaştıkları arkadaşları 55 yaşındaki Mehmet Akan'ı bayıltıp diri diri gömdüğü ortaya çıktı. Yıllar sonra çözülen sır cinayetteki detaylar ise şoke etti.
Buharkent ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Mehmet Akkan, 4 yıl önce eşi uzaklaştırma kararı aldırınca Denizli'de pansiyonda kalan arkadaşı Osman Çiftçi'nin yanına gitti. Ancak bir süre sonra Akkan'dan haber alamayan ablası, kayıp başvurusunda bulundu.
Akkan'a dair hiçbir ize rastlanamazken bir ihbarla raftan indirilen dosya, Aydın Emniyeti'nin kurduğu özel ekip tarafından çözüldü.
Akkan'ın maaşının 2019- 2022 yılları arasında düzenli olarak çekildiği tespit edilince, banka şubesinin kamera kayıtları incelemeye alındı.
Yeni Asır'da yer alan habere göre; görüntüleri inceleyen ekipler, Osman Çiftçi'nin peruk ve maskeyle maaşı çektiğini tespit etti.
Honaz'da gözaltına alınan Çiftçi ise arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti.