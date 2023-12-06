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Türkiye'nin konuştuğu arkadaş vahşeti! Aynı odayı paylaşıyorlardı, diri diri gömmüşler... Kadın kılığına girdikleri kameraya yansıdı

06.12.2023 10:40 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin konuştuğu arkadaş vahşetinde ortaya çıkan detaylar tüyler ürpertti. Aydın'da 4 yıl önce kaybolan 55 yaşındaki Mehmet Akkan'ı iki arkadaşının diri diri gömdüğü ve 3 yıl boyunca emekli maaşını çektiği belirlendi. Özel ekip tarafından çözülen cinayet sonrası zanlıların 3 yıl boyunca Akkan'ın emekli maaşını çektiği belirlendi. Zanlıların para çekerken kadın kılığına girdiği, peruk ve maske taktığı tespit edildi.

Aydın'da 4 yıl önce işlenen cinayet Türkiye'nin gündemine oturdu. İki arkadaşın aynı odayı paylaştıkları arkadaşları 55 yaşındaki Mehmet Akan'ı bayıltıp diri diri gömdüğü ortaya çıktı. Yıllar sonra çözülen sır cinayetteki detaylar ise şoke etti.

Keşfet

Buharkent ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Mehmet Akkan, 4 yıl önce eşi uzaklaştırma kararı aldırınca Denizli'de pansiyonda kalan arkadaşı Osman Çiftçi'nin yanına gitti. Ancak bir süre sonra Akkan'dan haber alamayan ablası, kayıp başvurusunda bulundu.

ÖZEL EKİP SIR CİNAYETİ AYDINLATTI

ÖZEL EKİP SIR CİNAYETİ AYDINLATTI

Akkan'a dair hiçbir ize rastlanamazken bir ihbarla raftan indirilen dosya, Aydın Emniyeti'nin kurduğu özel ekip tarafından çözüldü.

BANKA ŞUBESİNİN KAMERALARI İNCELENDİ

BANKA ŞUBESİNİN KAMERALARI İNCELENDİ

Akkan'ın maaşının 2019- 2022 yılları arasında düzenli olarak çekildiği tespit edilince, banka şubesinin kamera kayıtları incelemeye alındı.

KADIN KILIĞINA GİRMİŞ

KADIN KILIĞINA GİRMİŞ

Yeni Asır'da yer alan habere göre; görüntüleri inceleyen ekipler, Osman Çiftçi'nin peruk ve maskeyle maaşı çektiğini tespit etti.

Honaz'da gözaltına alınan Çiftçi ise arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Aydın arkadaş
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