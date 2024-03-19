Üniversite öğrencisine 8 milyonluk şantaj! Yurt çamaşırhanesindeki cinsel ilişki sonrası gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı, mesajları mahkemeye sundu

Halk Tv'de yer alan habere göre; D.Ö. daha sonra oradan ayrıldı. Yurda doğru giderken yere düştü. Kendisine yardım etmesi için S.T.'yi arayıp çağırdı. D.Ö.'nün iddiasına göre çamaşır almak için girdikleri çamaşırhanede tecavüz olayı gerçekleşti.

Ancak S.T. kimseye tecavüz etmediğini, şikayetçi ile rızası dahilinde birlikte olduklarını söyledi.

