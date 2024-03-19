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  4. Üniversite öğrencisine 8 milyonluk şantaj! Yurt çamaşırhanesindeki cinsel ilişki sonrası gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı, mesajları mahkemeye sundu

Üniversite öğrencisine 8 milyonluk şantaj! Yurt çamaşırhanesindeki cinsel ilişki sonrası gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı, mesajları mahkemeye sundu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
19.03.2024 07:52
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İstanbul'daki bir üniversitenin yurdunda kalan iki öğrenci, çamaşırhanede cinsel ilişkiye girdi. 21 yaşındaki S.T., Söz konusu olaydan gelen 8 milyonluk şantaj telefonuyla neye uğradığını şaşırdı. Karşı tarafın avukatı, müvekkiline tecavüz ettiği iddiasıyla şikayetçi olacaklarını belirtirken; S.T. ise suçlamayı reddetti. Olayla ilgili tanıklar dinlenirken; S.T.'nin "üzerime atladın, gayet istekliydin" mesajına karşın D.Ö.'nün buna karşı çıkmadığına dair yazışmalar mahkemeye sunuldu.

Türkiye'nin gözde üniversitelerinden birindeki yurtta cinsel ilişkiye giren iki öğrenci, daha sonrasında mahkemelik oldu. Üniversitede okuyan 22 yaşındaki D.Ö. kendisiyle aynı üniversitede öğrenci olan 21 yaşındaki S.T. isimli genç tarafından 4 Aralık 2023 günü tecavüze uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu.

'ÇAMAŞIRHANEDE TECAVÜZ ETTİ' İDDİASI

'ÇAMAŞIRHANEDE TECAVÜZ ETTİ' İDDİASI

D.Ö.'nün iddiasına göre olayının yaşandığı akşam S.T. ve arkadaşlarıyla birlikte alkol alıp, vakit geçirdiler.

Halk Tv'de yer alan habere göre; D.Ö. daha sonra oradan ayrıldı. Yurda doğru giderken yere düştü. Kendisine yardım etmesi için S.T.'yi arayıp çağırdı. D.Ö.'nün iddiasına göre çamaşır almak için girdikleri çamaşırhanede tecavüz olayı gerçekleşti.

Ancak S.T. kimseye tecavüz etmediğini, şikayetçi ile rızası dahilinde birlikte olduklarını söyledi.

"ARKADAŞLARIMIZIN YANINDA BENİ DUDAĞIMDAN, BOYNUMDAN ÖPTÜ"

"ARKADAŞLARIMIZIN YANINDA BENİ DUDAĞIMDAN, BOYNUMDAN ÖPTÜ"

S.T. ifadesinde, "Olay tarihinde birlikte aynı yurtta kalmaktaydık. O gün arkadaşlarımızla buluştuk, sohbet ettik. D.Ö., arkadaşlarımızın yanında beni dudağımdan, boynumdan öptü. Hatta, T. isimli arkadaşımız bu durumdan rahatsız olup yanımızdan ayrıldı.

D.Ö., yanımızdan ayrıldıktan 20 dakika sonra telefondan beni aradı. Aramaları duymamışım. Daha sonra WhatsApp üzerinden 'ellerim acıyor' diye mesaj attığını görüp kendisine dönüş yaptım. 'İyi değilim, gelmen lazım' diyerek beni çağırdı. Yanına gidince ellerini gösterdi. Çamaşırhanede çamaşırı olduğunu söyledi. Bu sebeple birlikte aşağıya indik. Çamaşırhanede rızası dahilinde sevişmeye başladık" dedi.

'AVUKAT 8 MİLYON İSTEDİ'

'AVUKAT 8 MİLYON İSTEDİ'

Olaydan iki hafta sonra D.Ö.'nün avukatı olduğunu söyleyen bir kişinin kendisini arayarak 8 milyon lira istediğini, aksi takdirde tutuklanacağı ve çok fazla tazminat ödemek zorunda kalacağı söylenerek tehdit edildiğini aktaran Sarp T. "Ben bunu kabul etmedim. Telefonu kapattım" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki üniversite
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