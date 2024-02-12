Üreme fonksiyonlarını bozarak gebelik şansını azaltıyor! DSÖ'ye göre 600 bin mağdurun %64'ü kadın... 'Kalıcı olumsuz etkilere neden olabilir'

"Üreme sağlığı açısından bakıldığında kadınlarda olumsuz etkilenimin daha yüksek olması söz konusu. Çünkü kadının erkekten farklı olarak yumurtalık (over) rezervi doğuşta sabit. Bu yaşla birlikte azalıyor, ancak yaş faktörü sigara kullanımıyla birleşince süreç daha çok hızlanıyor. Sigara kullanımı ve dumana maruz kalma, yumurtalarda azalma hızını arttırdığı, üreme çağındaki kadının yumurtlama fonksiyonlarını bozduğu için gebelik şansının da azalmasına neden oluyor. Aynı zamanda yumurtanın kalitesi de düşüyor."