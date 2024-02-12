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    4. Üreme fonksiyonlarını bozarak gebelik şansını azaltıyor! DSÖ'ye göre 600 bin mağdurun %64'ü kadın... 'Kalıcı olumsuz etkilere neden olabilir'

    Üreme fonksiyonlarını bozarak gebelik şansını azaltıyor! DSÖ'ye göre 600 bin mağdurun %64'ü kadın... 'Kalıcı olumsuz etkilere neden olabilir'

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    12.02.2024 14:20 | Son Güncelleme:
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    Pasif içicilerin yüzde 64'ünü kadınların oluşturduğu ve dumana maruz kalmanın da üreme fonksiyonlarını bozduğu belirtildi.

    Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde riskli gebelik uzmanı olarak görev yapan Dr. Yüksel Oğuz, tütün ürünleri kullanımının, kadın hastalıkları gelişimi üzerindeki etkilerine yönelik kritik açıklamalarda bulundu.

    Dünya genelinde yaklaşık bir milyar sigara kullanıcısının yüzde 25'ini kadınların oluşturduğunu ifade eden Oğuz, "Bizim ülkemizde de kadınların sigara içenler arasındaki oranı yaklaşık yüzde 15. Bu, üreme çağındaki 25–34 yaş arasındaki kadınlarda yüzde 20'lere çıkıyor." bilgisini paylaştı.

    Oğuz, kadınların tütün dumanına maruz kalmasına bağlı pasif içicilikten de büyük oranda etkilendiğinin altını çizerek, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre yaklaşık 600 bin kişinin pasif içici olduğunu ve bunun yaklaşık yüzde 64'ünü kadınların oluşturduğunu söyledi.

    Tütün kullanımı ve dumana maruz kalmanın, kadın hastalıkları üzerindeki etkisinin özellikle gebelik döneminde hem anne hem bebek üzerinde çok daha yoğun olduğunu vurgulayan Oğuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Üreme sağlığı açısından bakıldığında kadınlarda olumsuz etkilenimin daha yüksek olması söz konusu. Çünkü kadının erkekten farklı olarak yumurtalık (over) rezervi doğuşta sabit. Bu yaşla birlikte azalıyor, ancak yaş faktörü sigara kullanımıyla birleşince süreç daha çok hızlanıyor. Sigara kullanımı ve dumana maruz kalma, yumurtalarda azalma hızını arttırdığı, üreme çağındaki kadının yumurtlama fonksiyonlarını bozduğu için gebelik şansının da azalmasına neden oluyor. Aynı zamanda yumurtanın kalitesi de düşüyor."

    Yüksel Oğuz, sigaranın içinde 700 binden fazla zararlı madde ve 70'e yakın kanserojen madde bulunduğunu anımsatarak, "Bu maddeler de yumurtalık fonksiyonunun daha fazla düşmesine neden oluyor. Bu durum, regl düzensizliklerine yol açıyor. Bu da kadınların menopozun riskleriyle daha erken karşılaşmasına neden oluyor." ifadesini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sigara pasif
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