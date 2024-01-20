Yargı'nın 'Metin Komiseri' Hüseyin Avni Danyal'ın diziden neden ayrıldığı ortaya çıktı! Bakın meğer sebebi neymiş...

Kanal D’de 3 sezondur ekranlarda olan Yargı'da Ilgaz'ın babası olarak izleyicilerin karşısına çıkan Metin Komiser’in ölümü tüm izleyicileri derinden yaralamıştı. Sebebi ortaya çıktı.
Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Yargı dizisi her bölümüyle sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı dizi ilgiyle izleniyor.
Kanal D’de 3 sezondur ekranlarda olan Yargı'da Ilgaz'ın babası olarak izleyicilerin karşısına çıkan Metin Komiser’in ölümü tüm izleyicileri derinden yaraladı.
Hüseyin Avni Danyal tarafından canlandırılan Metin Komiser karakterinin dizideki bu ani ayrılışı herkesi şaşırtırken, Danyal'ın ayrılık nedeni de haliyle merak edilmişti.
Trajik ölümüyle tüm izleyicileri ekran başına kilitleyen o anlar sosyal medyada ayrıca yankı bulurken, dizinin yönetmeni Ali Bilgin bu ani ayrılık için ilk kez konuştu.
Acunmedya Akademi'ye konuk olarak öğrencilerin sorularını yanıtlayan Ali Bilgin, aslında bu ayrılığı hem Danyal'ın hem de kendisinin istemediğini söyledi.