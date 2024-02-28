Yasak aşk cinayetinde kan donduran itiraf: Telefonda eşimin başkasıyla cinsel içerikli videolarını gördüm

"YAŞANANLARDAN DOLAYI PİŞMANIM"

Aldatıldığını öğrendiğinde boşanmak istediğini ifade eden sanık İ.A., "Eşim yüzleştirmek için B.Y.T'yi aramak istedi, ben de 'tamam' dedim. Yola çıktık. Yolda B.Y.T.'nin tehlikeli biri olduğunu söyleyince evden silahı aldım. İlk başta B.Y.T. telefonu açmadı. Eşimi ağabeyine bırakmak için yoldayken B.Y.T. aradı ve bize olay yerini tarif etti. Olay yerine gittiğimizde araçların arasından birinin bize doğru geldiğini gördüm. O esnada eşim direksiyona sarıldı, boğuşurken arabayı çarptık ve aşağı indim. B.Y.T. bana doğru gelirken elini sağa, beline doğru atınca ateş ettim. Şahıs aracın arkasına düştü ve kalkarak kaçmaya çalıştı. O sırada eşim telefonu alıp kaçmaya çalıştı, ayaklarına ateş ettim. Yere düştü başka bir şey yapmadım. Telefonu aldım araca bindim eve doğru yola çıktım. O sırada 112'yi arayarak eşimi ve sevgilisini Camili mezarlık mevkisinde vurduğumu, evime de ekip gelmesini söyledim. Yaşananlardan dolayı pişmanım keşke olay yerine hiç gitmeseydim" diye konuştu.