HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yasak aşk cinayetinde kan donduran itiraf: Telefonda eşimin başkasıyla cinsel içerikli videolarını gördüm

Yasak aşk cinayetinde kan donduran itiraf: Telefonda eşimin başkasıyla cinsel içerikli videolarını gördüm

28.02.2024 17:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da yaşanan yasak aşk cinayetiyle ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Telefonda eşinin başka biriyle cinsel içerikli videolarını gördüğünü söyleyen koca, "Yaşananlardan dolayı pişmanım keşke olay yerine hiç gitmeseydim" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendisini aldattığı iddia edilen eşini öldüren, onunla ilişki yaşadığı ileri sürülen kişiyi de yaralayan sanık, ilk kez hakim karışışına çıktı. Savunmasında, olay günü iş yerindeyken eşinin eski telefonunda cinsel içerikli videolar gördüğünü ve görüntülerdeki kişiyle yüzleşmek amacıyla buluştuklarını anlatan sanık, "112'yi arayarak eşimi ve sevgilisini Camili mezarlık mevkisinde vurduğumu, evime de ekip gelmesini söyledim. Yaşananlardan dolayı pişmanım keşke olay yerine hiç gitmeseydim" dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Youtube

İLK İFADESİNDE 'ADALET' DEMİŞTİ

Camili Mahallesi Yunus Emre Spor Salonu mevkiinde 5 Ekim 2023'de meydana gelen olayda, İ.A. kendisini aldattığını düşündüğü eşi Tansu A.'yı ve görüştüğü B.Y.T'yi cadde ortasında silahla ateş ederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan Tansu A., olaydan iki gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, B.Y.T. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından silahı ile polise teslim olan ve adliyeye sevk edildiği sırada basın mensuplarının "Neden yaptınız, pişman mısınız?" sorusuna "adalet" yanıtını veren İ.A. ise tutuklandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Tutuklu sanık İ.A. hakkında Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesince açılan davanın ilk duruşması görüldü. Salonda tutuklu sanık İ.A., ölen kadın Tansu A.'nın annesi, taraf avukatları ve sanık yakınları hazır bulunurken, Tansu A.'nın babası ise duruşmaya bulunduğu ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katıldı.

"CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOLARI GÖRDÜM"

"CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOLARI GÖRDÜM"

Savunması için söz hakkı verilen İ.A., eşi Tansu ile 2014'de evlendiğini ve 2 çocuğunun olduğunu söyledi. Olay tarihinde eşinin eski telefonunu kullandığı öğrenilen İ.A., "Olay günü fabrikada çalışırken telefon kasmaya başlamıştı. Bazı uygulamaları silerken eşimin başkasıyla birlikte olduğu cinsel içerikli videolarını gördüm ve hemen eve geldim. Çocuklar evin önünde oynuyordu eşimi arabayı aldım, evden uzaklaştık ve bir yerde durduk. Beni aldatıp aldatmadığını sordum. İlk başta inkar etti. Videoları gösterince de bir kerelik bir hata olduğunu, B.Y.T.'nin görüntüleri izinsiz çektiğini, tehdit etmesi üzerine ilişkiye devam ettiğini ve pişman olduğunu söyledi" dedi.

"YAŞANANLARDAN DOLAYI PİŞMANIM"

"YAŞANANLARDAN DOLAYI PİŞMANIM"

Aldatıldığını öğrendiğinde boşanmak istediğini ifade eden sanık İ.A., "Eşim yüzleştirmek için B.Y.T'yi aramak istedi, ben de 'tamam' dedim. Yola çıktık. Yolda B.Y.T.'nin tehlikeli biri olduğunu söyleyince evden silahı aldım. İlk başta B.Y.T. telefonu açmadı. Eşimi ağabeyine bırakmak için yoldayken B.Y.T. aradı ve bize olay yerini tarif etti. Olay yerine gittiğimizde araçların arasından birinin bize doğru geldiğini gördüm. O esnada eşim direksiyona sarıldı, boğuşurken arabayı çarptık ve aşağı indim. B.Y.T. bana doğru gelirken elini sağa, beline doğru atınca ateş ettim. Şahıs aracın arkasına düştü ve kalkarak kaçmaya çalıştı. O sırada eşim telefonu alıp kaçmaya çalıştı, ayaklarına ateş ettim. Yere düştü başka bir şey yapmadım. Telefonu aldım araca bindim eve doğru yola çıktım. O sırada 112'yi arayarak eşimi ve sevgilisini Camili mezarlık mevkisinde vurduğumu, evime de ekip gelmesini söyledim. Yaşananlardan dolayı pişmanım keşke olay yerine hiç gitmeseydim" diye konuştu.

ANNE: BİLMİYORDUM, KIZIMI EVDEN KOVABİLİRDİ

ANNE: BİLMİYORDUM, KIZIMI EVDEN KOVABİLİRDİ

Tansu A.’nın annesi C.K. ise "Kızımın başka biriyle ilişkisi olduğunu bilmiyordum öyle bir şey varsa sanık kızımı evden kovabilirdi ama öldürmesini kabul etmiyorum. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu. Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep ederek, mütalaayı hazırlaması için dosyanın kendisine gönderilmesini istedi. Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cinayet cinsel içerik telefon yasak aşk
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan emekli maaşı zammı çağrılarına yanıt geldi

Erdoğan'dan emekli maaşı zammı çağrılarına yanıt geldi

Yasak aşk cinayetinde kan donduran itiraf: Telefonda eşimin başkasıyla cinsel içerikli videolarını gördüm

Yasak aşk cinayetinde kan donduran itiraf: Telefonda eşimin başkasıyla cinsel içerikli videolarını gördüm

Vefat eden kocasının dizüstü bilgisayarını karıştırdı! Gördüklerine inanamadı

Vefat eden kocasının dizüstü bilgisayarını karıştırdı! Gördüklerine inanamadı

Dün gece sevk edildi! Adnan Oktar'ın cezaevi değişti

Dün gece sevk edildi! Adnan Oktar'ın cezaevi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Devletin 'gizli anayasası' güncelleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Devletin 'gizli anayasası' güncelleniyor

Sevgilisiyle kavga edip araçları yaktı! Uzman çavuş için yeni gelişme

Sevgilisiyle kavga edip araçları yaktı! Uzman çavuş için yeni gelişme

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.