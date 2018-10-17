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Gamalı haç Türk damgası çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 00:53 | Son Güncelleme

Sivas’taki eski çeşme kitabeleri, Faşist Nazi Almanya’sının simgelerinden olan ‘gamalı haçın’ aslında bir Türk damgası olduğu ortaya koyuyor.

Sivas’ın Hafik ilçesinde eski çeşme kitabelerinde yer alan, faşist Nazi Almanya’sının simgelerinden "gamalı haç’a" tıpa tıp benzer damgalar dikkat çekiyor.

Burası Sivas.... Tam 800 yıllık

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Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Karlı köyünde yaklaşık 800 yıllık olduğu tahmin edilen çeşme kitabesinin üzerinde bulunan ‘gamalı haç’ damgası bir çok tarihçinin araştırmasına da konu oldu.
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Birçok kaynak bu simgenin kadim Türk topluluklarında oz tamgası adıyla kullanılan ‘kader çarkı’ simgesi olduğunu ortaya koydu. Tarihçiler arasındaki genel kanaat, Türk damgası olan bu sembolün, ölüm sonrası hayata geçişi, metamorfozu ifade ettiği yönünde. Türk yurtlarında sıkça karşılaşılan bu damga, Türk-İslam yaşantısında ve kültüründe önemli bir yere sahip olan Ahmet Yesevi’nin türbesinin duvarlarında da bulunuyor.
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Damganın bulunduğu, Sivas’ın Hafik ilçesi Karlı köyü sakinlerinden Turan Aykanat, damganın bulunduğu kitabenin araştırıldığını belirterek, “Tam detayını bilemiyoruz. Herhalde taşın üzerinde temiz su yazıyormuş. Taşla ilgili inceleme Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden gelip araştırma yaptılar” dedi.
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Köy sakinlerinden Orhan Kanat ise “Taşla ilgili biz doğduk bildik bu taş burada. Bu taşın benzeri birkaç taş daha var. Genelde bu taşların tamamı su başlarında bulunuyor. Suyla alakalı olduğu söyleniyor. Cumhuriyet Üniversitesi ve Ankara’dan gelen bir ekiple araştırma yapıldı.
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"Yazılar yazıldı ve makaleler yazıldı. Normalde baktığımızda gamaya benzetiyorduk, ama araştırmalarda öyle olmadığı çıktı. Suyla alakalı bir yazı olduğu ortaya çıktı” şeklinde konuştu.
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(İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Sivas gamalı haç Türk Damgası nazi sembolü Almanya Naziler

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