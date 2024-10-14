Game of Thrones dizisinin o dekoru rekor fiyata satıldı! Duyanlar şaştı kaldı...

David Benioff ve D. B. Weiss tarafından yaratılan ve HBO'da yayımlanan Amerikan fantastik televizyon dizisi ve George R. R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı'ndan uyarlanmış olan Game of Thrones, 2011 yılında başladığı yayın hayatına 2019'da son vermişti. Dizi, başarılı oyuncuları ve efsaneleşen karakterleriyle yıllarca izleyicini etkisi altına aldı. Westeros'un Yedi Krallığı'nın Demir Tahtı için hak iddia eden veya ondan bağımsız olmaya çalışan soylu aileler arasında geçen siyasi çatışmalarını izlediğimiz Game of Thrones, final yapsa da etkisi yine devam ediyor.

Ölümsüzleşen ve dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran dizinin geçtiğimiz günlerde, Game of Thrones setinde kullanılan 900'den fazla parça açık artırmaya sunuldu.

DEMİR TAHT REKOR FİYATA SATILDI!

Dizide uğruna herkesin bir an bile düşünmeden can verdiği, karakterlerin 8 sezon boyunca savaştığı "Demir Taht" 1,5 milyon dolara bir hayrana satıldı. Dizinin karakterlerinden Jon Snow'un kullandığı kılıç yaklaşık 400 bin dolara alıcı buldu.

Cersei Lannister rolünde Lena Headey'in dizinin son sahnesinde giydiği elbise de 137 bin 500 dolara satıldı. Müzayede evi Heritage Auctions müzayedeye 4 bin 500'den fazla alıcının katıldığını ve etkinlikten toplam 21 milyon dolar gelir sağladıklarını açıkladı.