Game of Thrones’un yaratıcılarından iddialı proje: The Three-Body Problem

Yapılan resmi açıklamaya göre, David Benioff ve D.B. Weiss ikilisi Netflix için Çinli yazar Liu Cixin'in başarılı bilim kurgu üçlemesi Üç Cisim Problemi'ni (The Three Body Problem) diziye uyarlamaya hazırlanıyor. İkili daha önce televizyon dünyasının kült projesi Game of Thrones’un başındaydı. The Three-Body Problem, şimdiye kadarki en yüksek profilli Netflix projesi olacak. Benioff ve Weiss, projeyi Ağustos 2019'da imzalanan genel anlaşma kapsamında üretecek. İkiliye, romanların yazarı Cixin ve üçlemedeki iki romanın İngilizce çevirisini yazan Ken Liu danışman olarak yardım edecek.

EN İDDİALI BİLİMKURGU SERİSİ

Filmloverss’ta yer alan habere göre; Game of Thrones’tan sonra yeni bir uyarlama çekmek için çalışmalara başlayan David Benioff ve D.B. Weiss, konuyla ilgili heyecanını şu şekilde kelimelere döktü: “Liu Cixin’in üçlemesi, bugüne kadar okuduğumuz en iddialı bilim kurgu serisi. Kitaplar, okuyucuları 1960’lardan başlayıp zamanın sonuna götürüyor. Solgun mavi gezegenimizdeki hayattan başlayan yolculuk evrenin en uç noktalarına uzanıyor. Önümüzdeki birkaç yılda, bu epik öyküyü dünya genelindeki izleyiciler için hayata geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”