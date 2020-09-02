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Game of Thrones’un yaratıcılarından iddialı proje: The Three-Body Problem

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Game of Thrones yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss ikilisinin sıradaki projesi belli oldu. Yüksek bütçeli olması beklenen proje Liu Cixin’in bilimkurgu türündeki The Three-Body Problem romanından uyarlanacak.

Game of Thrones’un yaratıcılarından iddialı proje: The Three-Body Problem

Yapılan resmi açıklamaya göre, David Benioff ve D.B. Weiss ikilisi Netflix için Çinli yazar Liu Cixin'in başarılı bilim kurgu üçlemesi Üç Cisim Problemi'ni (The Three Body Problem) diziye uyarlamaya hazırlanıyor. İkili daha önce televizyon dünyasının kült projesi Game of Thrones’un başındaydı. The Three-Body Problem, şimdiye kadarki en yüksek profilli Netflix projesi olacak. Benioff ve Weiss, projeyi Ağustos 2019'da imzalanan genel anlaşma kapsamında üretecek. İkiliye, romanların yazarı Cixin ve üçlemedeki iki romanın İngilizce çevirisini yazan Ken Liu danışman olarak yardım edecek.

EN İDDİALI BİLİMKURGU SERİSİ

Filmloverss’ta yer alan habere göre; Game of Thrones’tan sonra yeni bir uyarlama çekmek için çalışmalara başlayan David Benioff ve D.B. Weiss, konuyla ilgili heyecanını şu şekilde kelimelere döktü: “Liu Cixin’in üçlemesi, bugüne kadar okuduğumuz en iddialı bilim kurgu serisi. Kitaplar, okuyucuları 1960’lardan başlayıp zamanın sonuna götürüyor. Solgun mavi gezegenimizdeki hayattan başlayan yolculuk evrenin en uç noktalarına uzanıyor. Önümüzdeki birkaç yılda, bu epik öyküyü dünya genelindeki izleyiciler için hayata geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”

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Öte yandan The Three-Body Problem romanı, insanlığın dünya dışı bir uygarlıkla ilk teması sonucunda yaşanan olayları mercek altına alıyor. Gizli bir askeri proje, uzaylılarla iletişime geçmek için uzaya sinyal gönderirken; bu sinyali yakalayan, yıkımın eşiğindeki bir uygarlık ise Dünya’yı kendisi için istemektedir.


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