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'GAP'ın başkenti' tarım müzesine kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 07:51 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, restore edilen ve içerisinde yüzlerce eski tarım aracı ve aletinin bulunduğu tarihi Çarmelik Kervansarayı "Kırsal Yaşam ve Tarım Müzesi" olarak hizmete girdi. Geçmişten bugüne tarımda kullanılan kara saban, döven, orak, klasik traktörler ile yüzlerce araç ve aletin sergilendiği yaklaşık 20 bin metrekare oturumu bulunan müzenin, bölge turizmine hareketlilik getirmesi bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 6 milyon liralık bütçeyle restore edilen Çarmelik Kervansarayı müzeye dönüştürüldü.

Şanlıurfa'da Çarmelik Kervansarayı müzeye dönüştürüldü

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, açılışta yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerinin başında geldiğini söyledi.
Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" adlı eserinde tarihi Çarmelik Kervansarayı'ndan bahsettiğini aktaran Çiftçi, söz konusu müzenin tarihteki şanına yakışır bir vaziyette gelecek nesillere ışık tutacağına inandığını dile getirdi.
Cumhuriyet tarihinin en büyük tarımsal yatırımı olan GAP'ın merkezinin Şanlıurfa olduğunu vurgulayan Nihat Çiftçi, "Çiftçimizin eğitilmesi gerekiyor, tarım makine ve aletlerinin sergilendiği bir müze açtık.
Ecdadımızın iz bıraktığı tarihi bir kervansarayı yeniden ayağa kaldırarak tarım müzesine dönüştürmenin sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.

'AİLELER BAĞIŞTA YARIŞTI'

'AİLELER BAĞIŞTA YARIŞTI'
Vatandaşların müzeye ilgi göstereceğine inandığını ifade eden Çiftçi, "Ailelerimiz müzeye eser bağışlayabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.
Vatandaş kendisinde bulunan tarihi eserlerin sergilenmesi için buraya teslim etti. Müzeler bir toplumun hafızasıdır, bu hafızayı bizler de burada yaşatmak istiyoruz. Çok güzel bir müze oldu, emeği ve eseri olan vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." dedi.

'GEÇMİŞE YOLCULUK YAPTIM'

'GEÇMİŞE YOLCULUK YAPTIM'
Müzeyi torunlarıyla gezen 75 yaşındaki İslim Dağ, sergilenen eserleri beğendiğini söyledi.
Torunlarıyla adeta geçmişe yolculuk yaptığını belirten Dağ, "Eskiden tarım aletleri yoktu, hep el gücüyle çalışır, çok yorulurduk. Şimdi teknoloji ilerlemiş, herkes daha rahat. Geride kalan bütün hatıralar burada aklıma geldi. Gerçekten güzel bir müze olmuş." şeklinde konuştu.
Ahmet Karadeniz ise sosyal medya aracılığıyla açılışını duyduğu müzeye ziyarete geldiğini belirtti.
Müzede birbirinden ilginç aletlerin olduğunu anlatan Karadeniz, "Bu müzedeki eserler, geçmişte insanların nasıl zorluklarla üretim yaptığının bir göstergesidir. Çoğunluğu son 50 yılda hiç görmediğimiz eserlerden oluşuyor. Tarıma meraklı herkesin görmesi gereken bir tesis olmuş. Herkesin eline sağlık." ifadelerini kullandı.
Açılışa, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker, Suruç Kaymakamı Tarık Açıkgöz, Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Kırsal Yaşam ve Tarım Müzesi

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