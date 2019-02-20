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GAZİOSMANPAŞA'DA DEPREMİN ARDINDAN ÇATLAKLARIN OLUŞTUĞU BİNA BOŞALTILDI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 23:30 | Son Güncelleme

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA Gaziosmanpaşa'da, merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan ve İstanbul'da hissedilen depremin ardından 5 katlı bir binada çatlaklar oluştu.

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA
Gaziosmanpaşa'da, merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan ve İstanbul'da hissedilen depremin ardından 5 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Binadakiler polis ve belediye ekiplerince tahliye edildi. Bina çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Ekiplerin binayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Binadan tahliye edilen vatandaşlar
-Bina çevresindeki güvenlik şeridi
-Polis ve zabıta ekipleri
Detaylar

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