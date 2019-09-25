HABER

GAZİOSMANPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 23:41 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Gaziosmanpaşa'da, bir otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu meydan gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Gaziosmanpaşa'da, bir otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu meydan gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaza, Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ara sokaktan caddeye çıkan Tahsin Usta'nın kullandığı 34 AF 6663 otomobil, caddede seyir halindeki Osman Durmuş'un kullandığı 34 JDJ 353 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç kazanın etkisiyle devrildi. Otomobil sürücüsü Tahsin Usta, yanındaki Duğukan Keleş ile hafif ticari araçtaki adı öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Sürücü Osman Durmuş ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı görenler yaralılara yardım ederken, bir yandan durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Ekiplerin çalışmalarının ardından kaza yapan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Polisin kazaya ilişkin soruşması sürüyor.

Görüntü Dökümü:
-----------
-Kaza yerinden görüntüler
-Sürücü Osman Durmuş ile röp.
-Ekiplerin çalışma sı
-Araçların çekici ile kaldırılması

Akılalmaz olay! Havada takla atıp dikili kaldıAkılalmaz olay! Havada takla atıp dikili kaldı
Bilal Erdoğan: Kurumları iftiralarla kirletenlere izin vermemeliyizBilal Erdoğan: Kurumları iftiralarla kirletenlere izin vermemeliyiz
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziosmanpaşa'da feci kaza! Yaralılar var

Gaziosmanpaşa'da feci kaza! Yaralılar var

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 25 Eylül 2019 Şans Topu sonuçları sorgula

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 25 Eylül 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

New York'ta Türk ailenin evi kundaklandı

New York'ta Türk ailenin evi kundaklandı

Seyir halindeki lüks araç alev alev yandı

Seyir halindeki lüks araç alev alev yandı

6 bin tavuk ölüsünün bulunduğu mahalle karantinaya alındı

Binlerce tavuk ölü bulunmuştu! Mahalle karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.