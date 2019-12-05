Gaziosmanpaşa'da trafik kazası: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki iki araç ile park halindeki bir aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, içerisinde yolcu bulunmayan Kadir A'nın kullandığı 34 LES 764 plakalı minibüs ile Hasan T. idaresindeki kamyonet Yenimahalle 547/1 Sokak'ta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs, park halindeki otomobile çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Kadir A, kamyonet şoförü Hasan T. ve yanındaki yolcu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ile polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Kaza nedeniyle trafik akışına kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla açıldı.

