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Kardeşleri tahliye edilmişti! Dilan Polat cephesinde yeni gelişme... Dikkat çeken paylaşım 'Avukatı da doğruladı'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
15.06.2024 17:07
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İstanbul merkezli 6 ilde Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında, aralarında Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da bulunduğu 11 şüphelinin tahliyesine karar verilmişti. Dilan Polat cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Polat'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda avukat Hüseyin Kaya ile yollarının ayrıldığı belirtildi. Gazeteci Emrullah Erdinç, Avukat Hüseyin Kaya’nın da ayrılığı doğruladığını ifade etti.

Kardeşleri tahliye edilmişti! Dilan Polat cephesinde yeni gelişme... Dikkat çeken paylaşım 'Avukatı da doğruladı'

Türkiye'nin aylarca konuştuğu Dilan Polat - Engin Polat çiftinin tutuklanması olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hakimlik, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesine hükmetti. 11 şüpheli tahliye edilirken Dilan Polat cephesinde yeni bir gelişme daha yaşandı. İşte detaylar...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, sulh ceza hakimliği aylık tutukluluk incelemesi yapmıştı. Müvekkillerinin tahliyesini talep eden Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, dosyanın toplumsal bir yönü olduğunu, müvekkillerinin aile yaşantısı göz önüne serilerek bazı güç odakları tarafından aileye operasyon çekildiğini iddia etmişti. Dosya kapsamında tüm delillerin toplanması sonucu vergi suçuna ilişkin bir sonuç çıktığını belirten avukat Kaya, bunun dışında ortaya çıkmamış bir meblağın söz konusu olmadığını, her şeyin raporlarla sabit olduğunu savunmuştu.

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Şüpheli Sıla Doğu'nun avukatı Sibel Karaosmanoğlu ise müvekkilinin, ablası Dilan Polat ile 137 şirketten sadece 1 tanesinde ilişkisinin olduğunu, bunun dışında tamamen bağımsız çalıştıklarını öne sürmüştü. Tahliye talebinde bulunan avukat Karaosmanoğlu, Sıla Doğu'nun tutuklu kalmasının tek sebebinin Dilan Polat'ın ablası olması olduğunu ifade etmişti.

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DİLAN VE ENGİN POLAT'IN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLMİŞTİ

Hakimlik, şüpheliler Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün de tutukluluk halinin devamına hükmetmişti. Kararda, Dilan Polat hakkında Adli Tıp Kurumunun Türk Ceza Kanunu'ndaki "akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri" maddesinin uygun olduğu yönünde mütalaa verdiği, ancak soruşturmaya konu suçun bu rapor ile bir ilgisinin olmadığı kaydedilmişti. Adli tıp raporunda Dilan Polat'ın doğrudan güncel durum tespitinin yapıldığı belirtilen kararda, Polat'ın tutukluluk yönünden lehe değerlendirilmesini gerektirecek kanun maddesine raporda değinilmediği vurgulanmıştı.

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Kararda, Dilan Polat'ın cezaevinde bulunmasının bir tehlike arz etmediği yönünde sağlık kurulu raporları bulunduğu, ilk verilen tutuklama kararlarındaki gerekçelerin güncel ve geçerli olduğu ifade edilmişti. Delillerin toplanma aşamasında olması ve ana raporun halen dosyaya gelmemesi sebebiyle delil karartma ihtimalinin bulunduğuna dikkati çekilen kararda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatları, takdir edilen tedbirin ölçülülük ilkesine şu aşamada aykırılık teşkil etmemesi, tutuklu kalınan süre, tutuklamanın mahiyeti, suçla kanunda öngörülen ceza miktarının üst sınırı birlikte değerlendirildiğinde, Dilan Polat hakkında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı belirtilmişti.

"AVUKAT 'HÜSEYİN KAYA' İLE KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Gazeteci Emrullah Erdinç, Dilan Polat’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Avukat Hüseyin Kaya ile yollarının ayrıldığını belirtirken Avukat Hüseyin Kaya'nın da ayrılığı doğruladığını ifade etti.

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Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Avukat ‘Hüseyin Kaya’ ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine emekleri için teşekkür eder mesleki hayatında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Express


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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat tahliye
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