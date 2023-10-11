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Gazze'deki görüntüler olay yarattı! Kullanılması yasaktı ama... Filistin'den flaş 'Fosfor bombası' iddiası

11.10.2023 09:09 | Son Güncelleme:
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Hamas'ın cumartesi günü İsrail'e düzenlediği şok saldırı sonrası Gazze Şeridi, bombardıman altına alındı. Günlerdir devam eden bombardıman sırasında çekilen bir görüntü ise olay yarattı. Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosfor bombası kullanıyor" sözlerine yer verdi.

Gazze'deki görüntüler olay yarattı! Kullanılması yasaktı ama... Filistin'den flaş 'Fosfor bombası' iddiası

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere fosfor bombasıyla saldırı düzenledi.

"İSRAİL BEYAZ FOSFOR BOMBASI KULLANIYOR"

Filistin Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor" sözleri yer aldı.

AA-20231010-32365740-32365737-ISRAILIN_GAZZEYE_YONELIK_HAVA_SALDIRILARI

Açıklamada, İsrail'in fosfor bombasını Gazze'nin kuzeyindeki Kerame bölgesinde kullandığı bilgisi verildi.

NÜFUSUN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDE TESPİT EDİLDİ

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) Başkanı Rami Abdu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail askeri güçlerinin Gazze kentinin kuzeybatısında nüfusun yoğun olduğu bölgelerde fosfor silahlarını kullandığını ifade etti.

AA-20231010-32365740-32365734-ISRAILIN_GAZZEYE_YONELIK_HAVA_SALDIRILARI

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de daha önceki raporlarında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında fosfor kullandığını belirtmişti.

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İsrail'den ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Gazze

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