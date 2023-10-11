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Herkes öldüğünü düşünürken annesi şaşkına çevirdi! İsrail'deki müzik festivalinden kaçırılan Shani Louk yaşıyor mu? "Acilen harekete geçilmeli"

11.10.2023 08:46 | Son Güncelleme:
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Hamas'ın İsrail baskınındaki ilk hedeflerinden biri çöldeki müzik festivali olmuş, festival için Almanya'dan İsrail'e gelen Shani Louk (22) kaçırılıp bir kamyonetin arkasında yarı çıplak halde gezdirilmişti. Tüm dünyayı sarsan görüntüler sonrası Louk'un annesinden kızının hayatta olduğuna dair gelen açıklama tüm dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Çaresiz ancak umutlu olan annenin Filistinli kaynaklardan aktardığı bilgiye göre Louk'un nerede olduğu dahi biliniyor.

Herkes öldüğünü düşünürken annesi şaşkına çevirdi! İsrail'deki müzik festivalinden kaçırılan Shani Louk yaşıyor mu? "Acilen harekete geçilmeli"

Rastalı saçları ve bacağındaki dövmesinden tanınan Shani Louk'un İsrail'den kaçırılıp Filistin sokaklarında korkunç bir şekilde gezdirilmesi 7 Ekim sabahından itibaren dünyanın hafızasına kazındı. Louk'un hem kamyonetin arkasında gezdirildiği hem de müzik festivalinde baskına uğramadan önce eğlendiği son anların görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Cansız olduğu düşünülen Shani'nin annesi, son yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı.

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SHANI LOUK ÖLDÜ MÜ? ANNESİ İPUÇLARINI AÇIKLADI

Hamas'ın silahlı kolu El-Kassam Tugayları paramotorlarla festival alanını basmadan önce yüzlerce kişi 'barış' temalı Nova müzik festivalinde eğleniyordu. Ortalık kana bulanırken birçok insan da kaçırıldı. Shani Louk'un görüntülerinden sonra can verdiği düşünülüyordu ancak annesi kızının hayatta olduğunu öne sürerek ipuçlarını ortaya koydu.

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"HAYATTA OLDUĞUNA DAİR ÇOK BİLGİ SAHİBİYİZ"

Filistinli kaynaklardan bilgi edindiğini söyleyen anne Ricarda Louk, "Elimizde Shani'nin hayatta olduğuna dair daha çok bilgi var" dedi. Anne Louk, Alman televizyon kanalı NTV'ye yaptığı açıklamada kızının başından ağır şekilde yaralanmış halde Gazze'deki bir hastanede olduğunu söyledi.

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Shani'nin ağır yaralı olmasından dolayı endişe duyan çaresiz anne Louk, Alman hükümetinden yardım talep etti ve acilen harekete geçilmesini istedi.

Shani'ye sağ salim kavuşabilme umudunu taşıyan anne "Her dakika önemli" dedi.

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"KREDİ KARTI GAZZE'DE KULLANILDI" İDDİASI

Öte yandan Bild'in aktardığına göre, Shani Louk'un kredi kartı Gazze'deki Endonezya Hastanesi önündeki bir markette kullanıldı. İddiaya göre Shani'nin kartından para çekilmedi ancak annesi bankadan kartın kullanıldığına dair uyarı maili aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Hamas İzzeddin el-Kassam Tugayları

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