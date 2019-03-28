"Gece gündüz bu millete borcumuzu ödemeye çalışacağız"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Tüm altyapı, dert ve sorunlarını çözmek için güçlü bir iktidar, güçlü bir belediye omuz omuza gece gündüz bu millete olan borcumuzu ödemeye çalışacağız." dedi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde partililerle bir araya gelen Turan, belediye başkanı adaylarıyla gece gündüz demeden seçim çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Turan, yeni dönemde Yenice başta olmak üzere tüm ilçelerde uyum içinde çalışmayı arzu ettiklerini dile getirerek, "Önümüzde 5 yıl seçim yok. İki şeye karar vereceğiz. Bir tanesi olmaz ya Yenice'yi, Çanakkale'yi kaybettik, Kalkım'ı kaybettik. Erken seçim mi olsun? Referandum mu olsun? Sistem tartışması gibi birçok konuda polemik meselesi olacak. 5 yıl hep kavgayla tartışmayla geçecek ama diğer türlü bakın AK Partimiz, Cumhur İttifakı aynı oyunu aldı, elimiz güçlendi, yola devam ediyoruz. O zaman 5 yıl boyunca hiç seçim yok, tertemiz bir yatırım dönemi. Tüm altyapı, dert ve sorunlarını çözmek için güçlü bir iktidar, güçlü bir belediye omuz omuza gece gündüz bu millete olan borcumuzu ödemeye çalışacağız." şeklinde konuştu.