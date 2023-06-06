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Geçen yılla kıyaslandığında korkutan artış! İngiltere’de bulaşıcı cinsel hastalıklar rekor seviyeye yükseldi

06.06.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) 2022 yılına ait bulaşıcı cinsel hastalıklar istatistiklerini yayınladı. Yayınlanan istatistiklere göre geçmiş yıla oranla bu hastalıklarda ciddi oranda artış olduğu açıklandı.

Geçen yılla kıyaslandığında korkutan artış! İngiltere’de bulaşıcı cinsel hastalıklar rekor seviyeye yükseldi

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) 2022 yılına ait cinsel yolla bulaşan hastalıklar istatistiki raporunu açıkladı. Raporda bel soğukluğu hastalığının 2022’de yüzde 50.3 oranında artış gösterdiğine dikkat çekerek bunun, kayıtların başladığı 1918 yılından itibaren en yüksek teşhis sayısı olduğunu vurguladı. Raporda ayrıca 2022 yılında 8 bin 692 kişinin frengi hastalığına yakalandığını ve bunun da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en yüksek teşhis sayısı olduğunu belirtti.

REKOR SEVİYEYE YÜKSELDİ

UKHSA açıklamasında, “2022'deki bel soğukluğu teşhisi sayısı, kayıtların başlamasından bu yana bildirilen en yüksek yıllık sayı olurken, frengi teşhisi sayısı 1948'den beri bildirilen en yüksek yıllık sayı oldu.” ifadelerini kullandı.

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UKHSA raporunda bel soğukluğunun her yaştan insanda artmakta olduğunu ancak en yüksek artışın 15 ila 24 yaş arası gençlerde olduğunun altını çizdi. Cinsel yolla bulaşan bir diğer hastalık klamidya ise bir önceki yıla oranla yüzde 24.3 artış gösterdi. (DHA)

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