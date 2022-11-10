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Gecenin Ucunda dizisindeki Macide karakterinin tarzını benimsemek isteyenlere kıyafet önerileri

08.11.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerin en çok izlenen dizilerinden biri de Gecenin Ucunda. Başarılı oyuncu Neslihan Atagül Doğulu'nun canlandırdığı Macide karakterinin giydikleri, birçok kişinin stiline ilham oluyor. Her bölümde seçtiği birbirinden özel parçalar, birçok farklı stile hitap ediyor. Sizin için Macide karakterinin giydiği en güzel kıyafetlere alternatif olan parçaları derledik. İşte detaylar!

Gecenin Ucunda dizisindeki Macide karakterinin tarzını benimsemek isteyenlere kıyafet önerileri

Gecenin Ucunda dizisi sadece Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu'yu tekrar partner yapmasıyla değil, oyuncuların kıyafetleriyle de çok konuşuluyor. Dizide stiliyle dikkat çeken Macide karakteri için her bölümde birbirinden özel parçalar seçiliyor. Siz de Macide'nin tarzını benimsemek istiyorsanız doğru yerdesiniz! Gelin, başarılı karakterin kıyafetlerine alternatif parçalara hep birlikte göz atalım!

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1. Güzelliğinizi ortaya çıkartacak: Sogt Kadın V Yaka Çizgili Kazak

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Macide karakteri çizgili kazakları oldukça sık kullanıyor. Eğer siz de Macide'nin giydiği çizgili kazağı sevdiyseniz benzer bir ürün olan Sogt Kadın V Yaka Çizgili Kazak'ı tercih edebilirsiniz. Rahat kumaşıyla günün her saati tercih edebileceğiniz kazak, oldukça şık bir duruş sergiliyor. Hafif bol kesim olması kolların ve vücudun rahat hareket etmesini kolaylaştırıyor. Herkese hitap eden ürünü kaçırmayın, deriz!

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2. Zahmetsiz şıklık sunan: DeFacto Kadın Slim Fit Yüksek Bel Jean

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İster yazın ister kışın kullanabileceğiniz, her kıyafetinizi tamamlayacak DeFacto Kadın Slim Fit Yüksek Bel Jean; hafif yapısıyla vücutta ağırlık yapmıyor. Nefes alan kumaşı sayesinde gün boyu terlemenize engel oluyor ve rahat hissettiriyor. %99 pamuktan üretilmiş cilt dostu dokusunu çok seveceğiniz modele şans vermeye ne dersiniz?

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3. Şık ve gösterişli olmak isteyenlere: Northist Günlük Likralı Oversize Gömlek

Gecenin Ucunda dizisindeki Macide karakterinin tarzını benimsemek isteyenlere kıyafet önerileri

Gecenin Ucunda dizisinde Macide'nin giydiği rahat ve salaş gömlekleri sevenler için en ideal parçalardan biri, Northist Günlük Likralı Oversize Gömlek. Farklı tarzlara uyum sağlayabilen şık gömleğin arkası, önüne göre daha uzun bir duruş sergiliyor. Gömleği ister pantolon ya da eteğinizin içine sokarak ister önden bağlayarak kullanabilirsiniz. Sivri ve uzun yakalarıyla oldukça dikkat çeken modele mutlaka bir şans verin!

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4. Soğuk havaların kurtarıcısı: Bershka Suni Kürklü Suni Süet Ceket

Gecenin Ucunda dizisindeki Macide karakterinin tarzını benimsemek isteyenlere kıyafet önerileri

Neslihan Atagül Doğulu'nun dizide giydiği kürklü ve püsküllü ceketlerine alternatif olan Bershka Suni Kürklü Suni Süet Ceket, rüzgârdan da koruyan yapısıyla soğuk günlerde stilinize eşlik edecek. Şık tasarımı ve dayanıklı yapısı modeli uzun yıllar kullanabilmenize imkân tanırken kürkleri de modelin tarzını farklı bir noktaya taşıyor. Ayrıca rengiyle sonbahar ve kış mevsimine uyum sağlıyor. Üstelik düz ve basic tasarımlarla kolayca kombinlenebiliyor.

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5. Casual tarzınız için olmazsa olmaz: DeFacto Pullover Kazak

Gecenin Ucunda dizisindeki Macide karakterinin tarzını benimsemek isteyenlere kıyafet önerileri

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Macide karakterinin hastane sahnesinde giydiği oversize çizgili kazağa alternatif arıyorsanız DeFacto Pullover Kazak'ı mutlaka incelemelisiniz. Rahat kalıbı ve kesimine hayran olacağınız kazağı düşük ve yüksek bel tayt ya da pantolonlarla kombinleyebilirsiniz. Kış ve sonbahar aylarında siyah beyaz renkleri sık kullanıyorsanız sizin için kurtarıcı bir parça olacak kazağı alışveriş listenize dahil etmelisiniz.

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6. Rahatlığından ödün vermek istemeyenlere: Huixin Kürk Ceket

Gecenin Ucunda dizisindeki Macide karakterinin tarzını benimsemek isteyenlere kıyafet önerileri

Soğuk aylarda stilinizin olmazsa olmaz parçası hâline gelecek Huixin Kürk Ceket, son derece rahat dokusuyla sıcacık kalmanıza yardımcı olacak. İçerisinde rahat hareket edebilmenize imkân tanıyan model, beyaz rengiyle herkesin beğenisini kazanıyor. Kış ve sonbahar aylarında da şık tavrından vazgeçmek istemeyenlerin dolabında mutlaka bulunması gereken parçayı severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!

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7. Hem rahat hem şık: Trendyolmilla Lacivert Crop Çizgili Triko Kazak

Gecenin Ucunda dizisindeki Macide karakterinin tarzını benimsemek isteyenlere kıyafet önerileri

Rahatlığı ve şıklığı her zaman üzerinizde taşımak istiyorsanız Trendyolmilla Lacivert Crop Çizgili Triko Kazak, tam size göre! Soğuk günlerde üşümenizi engelleyecek ve tarzınızı yansıtmanıza yardım edecek kazak, düşük kol ve bisiklet yaka tasarımıyla diğer modellerden ayrılıyor. Kazak crpo model olduğu için kış ve sonbahar aylarında da daha fit görünmenize yardımcı oluyor.

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8. Herkesin dolabında olmalı: Stradivarius Günlük Oxford Gömlek

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Macide'nin üzerinde görülene oldukça benzeyen Stradivarius Günlük Oxford Gömlek; yaz aylarında tek başına, kış aylarında ise gömlek içerisine giyilebilecek en basic parçalardan biri! Model, rahat dokusunun yanı sıra vücutta duruşuyla daha fit ve atletik görünmenize yardımcı oluyor. Pamuk ve elastan kumaştan üretildiği için cildin nefes almasını sağlıyor. Günlük kullanımda tarzınızı tamamlayacak bir parça olarak öne çıkıyor.

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9. Her tarza uyarlayabileceğiniz: Trendyolmilla Petrol Çift Cepli Gömlek

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Çok çeşitli kullanımıyla görür görmez herkesi etkileyen Trendyolmilla Petrol Çift Cepli Gömlek, %100 viskoz kumaştan oluşuyor. Uzun kollu olduğu için sadece yazın değil, kış aylarında da rahatlıkla kullanılabiliyor. Kumaş yapısı dolayısıyla vücuda yapışıp terletmiyor. Yumuşak dokusuyla tene nazikçe dokunuyor ve cildin nefes almasına yardımcı oluyor.

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10. Yaz kombinlerinin en sevilenlerinden: Sloggi Zero Feel Natural Top Büstiyer Kadın

Gecenin Ucunda dizisindeki Macide karakterinin tarzını benimsemek isteyenlere kıyafet önerileri

Macide karakteri, gömlek ve ceketlerin içinde farklı tarzda büstiyerler tercih ediyor. Eğer siz de basic büstiyerlerle kombininizi tamamlamayı seviyorsanız Sloggi Zero Feel Natural Top Büstiyer Kadın, rahatlığı ve şıklığıyla tam aradığınız parça! Oldukça kaliteli materyalden üretildiği için hem spor yaparken hem günlük yaşamda kullanabileceğiniz büstiyer, son derece dayanıklı ve uzun ömürlü.

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