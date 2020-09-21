Geçmeyen öksürüğün nedeni bu hastalık olabilir! Nefes darlığı da varsa...

Memorial Ankara Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Metin Özkan, öksürük ve romatolojik problemler hakkında bilgi verdi. ÖKSÜRÜK VÜCUDUN SAVUNMA MEKANİZMASIDIR Boğaz veya solunum yollarını temizlemeye yönelik bir tepki olan öksürük, vücudun savunma mekanizmasının önemli bir parçasıdır. Altında mutlaka bir hastalık olması gerekmemekle birlikte, akut veya kronik olarak iki şekilde tanımlanır. Akut öksürük; daha çok sinüzit, farenjit, nezle gibi enfeksiyonlarda veya hava yollarına herhangi bir yabancı cisim kaçması durumunda ani ve hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Genellikle 3-6 haftayı geçen sürelerde devam eden öksürüklere ise kronik öksürük denilmektedir. Kronik öksürük, bazı romatizmal hastalıkların akciğer tutulumunda, akciğerin fibrozis denilen büzüşme durumunda, tansiyon ilaçları gibi bazı ilaçların kullanımı sonrasında ya da alerjik rinit ile üst solunum yolunu ilgilendiren hastalıklarda geniz akıntısına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Özellikle sigara içen ve tütün ürünü tüketen kişilerde görülen kronik bronşit sebebiyle de zaman zaman tekrarlayan öksürükler görülebilmektedir.

KRONİK ÖKSÜRÜĞÜN ALTINDA YATAN SEBEPLER ARAŞTIRILMALIDIR Öksürüğün kronik olarak devam etmesi durumunda altta yatan nedenin araştırılması gerekmektedir. Var olan öksürüğe yönelik tedavi uygulanmadan kaynağın belirlenmesi çok önemlidir. Öksürük kesici ilaçların tanıyı koymadan verilmesi, altta yatan hastalığın tanısını geciktirip tedavisini zorlaştırabilir. KURU ÖKSÜRÜK VE NEFES DARLIĞI ROMATOLOJİK HASTALIKLARIN BELİRTİSİ OLABİLİR Bazı hastalıklarda öksürük bir uyarandır. Romatizmal rahatsızlıkların bazılarında akciğerlerin de tutulmasına bağlı olarak bazen ilk belirti olarak kuru, inatçı ve giderek artan öksürük olabilmektedir. Kuru öksürük için astım, KOAH, reflü ve ilaç kullanımı gibi nedenler saptanamıyorsa romatolojik hastalıklar da ihtimaller arasında düşünülmelidir. Çünkü romatolojik hastalıkların bir kısmı bazı durumlarda eklem tutulumu dahi olmadan öksürük ve nefes darlığı ile kendisini gösterebilmektedir. SİKLERODERMA AKCİĞERDE TUTULUM YAPABİLEN CİDDİ BİR HASTALIKTIR Romatizmal hastalıkların içinde akciğerleri en çok etkileyenler; sikleroderma, romatoid artrid ve lupustur. Sikleroderma hastalığı ağırlıklı olarak cilt ve eklemlerde, ardından da akciğerlerde tutulum yapan, akciğerde büzüşmelere yol açabilen ve tutulma nedeni net olarak bilinmeyen ciddi bir rahatsızlıktır. Mikrobik olmayan bir iltihaplanmanın görüldüğü sikloroderma, akciğerlerle birlikte tüm organlarda etkisini gösterebilmektedir.