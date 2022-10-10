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Geleceğe Dönüş’ün efsane isimleri Michael J Fox ve Christopher Lloyd yıllar sonra bir araya geldi! Hayranlarını duygulandıran anlar

10.10.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efsane bilimkurgu film serisi Geleceğe Dönüş’ün yıldızları Christopher Lloyd ve Michael J. Fox, 37 yıl sonra ilk kez Comic Con Festivali’nde bir araya geldi. Geleceğe Dönüş (Back To The Future) filminin unutulmaz iki efsane karakteri Marty McFly ile Doktor Emmett Brown'un buluşması hayranlarını duygulandırdı. Salonu dolduranlar ünlü oyuncuları dakikalarca ayakta alkışladı. Fox, ilerleyen Parkinson hastalığının etkilerine rağmen neşesiyle dikkat çekti.

New York Comic-Con 2022 fuarı, ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan Jacob K. Javits Center'da başladı. ABD’nin en büyük etkinliklerinden fuarda, 80’li yıllarda hafızalara kazınan Geleceğe Dönüş (Back To The Future) filminin başrol oyuncuları Christopher Lloyd ve Michael J. Fox, yıllar sonra bir araya geldi ve Comic Con Festivali’nde panele katıldı. 61 yaşındaki Kanadalı-Amerikalı oyuncu ile 83 yaşındaki Emmy ödüllü Lloyd’un binlerce hayranının önündeki buluşmasının özelliği, yıllar sonra bir ilk olmasıydı.

Michael J. Fox , Geleceğe Dönüş serisi hakkında konuştuğu panelde, “Bu filmin en iyi yanı Chris'le çalışmaktı” diyerek, Lloyd ile çalışmayı 'eğlenceli' bulduğunu da ekledi. Bunun nedenini de ünlü aktörün ‘bir dahi olmasına’ bağladı. Fox, filmin başarısının kimyalarının uyuşmasıyla ilgili olduğunu söylerken, Lloyd da Fox’a övgü dolu sözler sarf etti. İkili, hayranlarını birlikte selamlarken birbirlerine sarılmayı da ihmal etmedi.

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PARKİNSON HASTALIĞI İLERLEDİ

Fox’un sağlığı, 1991'de Parkinson teşhisi konmasından bu yana birçok hayranı taraftarın endişe konusu olmuştu. Önceki gün düzenlene etkinlikte hastalığın, Fox’un vücuduna fiziksel olarak zarar verdiği sahnede yürürken görüldü.

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İkilinin hayranları, Comic Con'da yeniden bir araya gelen ikilinin görüntülerini izlerken neler hissettiklerini Twitter'da paylaştı. Pek çok hayran, duygulandığını söylerken, Michael J. Fox’un sağlığındaki kötü gidişata rağmen halkın önüne çıkmaya devam etme cesaretini takdirle karşıladı.

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GELMİŞ GEÇMİŞ EN POPÜLER BİLİM KURGU FİLMLERİNDEN

1985 yapımı bilimkurgu, macera ve komedi türündeki Geleceğe Dönüş, gösterime girdikten sonra, 380 milyon dolar hasılat yaptı. Çok iyi yorumlar alarak yılın en başarılı filmlerinden biri olan Geleceğe Dönüş’te bir delikanlının kazara 1985 yılından 1955 yılına gitmesi konu ediliyor. Lisede okuyan anne ve babası ile tanışan genç, yanlışlıkla annesinin romantik ilgisini çekiyor. Genç, anne ve babasının aşık olmasını engellediği için hatasını telafi edip 1985 yılına geri dönmek zorunda kalıyor.

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