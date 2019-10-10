HABER

Geleceğin çömlek ustaları marifetlerini gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 10:18 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunan özel bir kreşin çocukları geleceğin çömlek sanatçıları olma yolunda ilk adımı atmaya başladı.İlçenin Atatürk Mahallesi’nde bulunan özel bir kreşin çocukları, 9 yıldır çömlek ustalığı yapan Ayşe Atalay ile tanıştı.

Geleceğin çömlek ustaları marifetlerini gösterdi

Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunan özel bir kreşin çocukları geleceğin çömlek sanatçıları olma yolunda ilk adımı atmaya başladı.
İlçenin Atatürk Mahallesi’nde bulunan özel bir kreşin çocukları, 9 yıldır çömlek ustalığı yapan Ayşe Atalay ile tanıştı. Şaşkın bakışları arasında kil ile yapılan değişik şekilleri gören minikler, geleceğin çömlekçileri olma yolunda ilk adımı atmış oldular.
Yaklaşık 21 öğrenci ile değişik şekillerde çömlek sanatını anlatmaya çalışan usta Ayşe Atalay, "Biz çömlekçilik mesleğine hem sanat anlamında hem de geçmişten günümüze yansıtmak amacıyla devam ediyoruz. Beni bu mesleğe iten tek etken ise 5. sınıfa giden çocuğum oldu. Ufak yaşta geçirdiği rahatsızlıktan dolayı doktor oyun hamuru oynamasını tavsiye ettik. Bizde evde alınan hazır hamurlar ile oynamaktansa buna benzer oyun araçları gibi hamur çalışması anlamında çömlek işine başladım. Tabii, çömleğin ilk maddesi kil olduğu için çocuğumda kil ile oynamaya devam etti. Bu da benim için meslek haline geldi. Yaklaşık 9 sene önce başladığım bu meslekte geçmişten günümüze gelen çeşitli tabak yada ortaya koyabileceğimiz eserleri ön plana çıkarıyoruz. Tabii, şimdiki zamana baktığımızda usta çırak ilişkisi kalmadığından dolayı çömlek ustası yetişmiyor" dedi.

"Çok dikkat çok hastalık getirir"
Toplum genelinde çocukların sıfır mikropla yaşadığını söyleyen çömlek ustası Ayşe Atalay, "Aileler çocuklarımızı şu anda sıfır mikropla yaşatıyor. Elimizde bir ıslak mendil sağa ya da sola koşuşturuyoruz. Çocuklarımız bırakın kirlensin veya bir yerlere dokunmasını sağlayalım. Bu kadar temiz olmak bence çok iyi bir şey değil. Bu çocuklarımız şu an büyüme evresindeler. Onların gelişimi açısından miniklerimizin kirlenmeleri gerekiyor. Çok dikkat çok hastalık getirir. Bırakın çocuklar özgürlüklerini biraz olsun yaşasın. Çocuklar alışveriş merkezlerinde yada dışarıda istedikleri oyuncakları almak yerine onları toprakla yada kille buluşturarak istediklerini yapsınlar. Bunlar araba yada dinozorda olabilir. Çünkü onların hayal dünyası ancak böyle gelişebilir" diye konuştu.
Kreşin Müdür Şaduman Küney ise, "Zaten kreş olarak bu tür etkinliklerimize yer vermeye devam ediyoruz. Çocukların hem kabiliyetlerini hem de öz güvenlerini etkiliyor. Bu etkinlik çalışmalarımız kreşimizde 2,5 yaş ile 6 yaş arasında etkili oluyor. Çünkü okul öncesi fiziksel gelişimlerinin yanında zihinsel gelişimlerini de etkiliyor" şeklinde konuştu.

Geleceğin çömlek ustaları marifetlerini gösterdi

Geleceğin çömlek ustaları marifetlerini gösterdi

Geleceğin çömlek ustaları marifetlerini gösterdi

Geleceğin çömlek ustaları marifetlerini gösterdi

PARTNERFotoğrafları karşılaştırıldı, sosyal medya yıkıldıFotoğrafları karşılaştırıldı, sosyal medya yıkıldı
Borçlularına öyle bir tepki verdi ki gören bir daha baktıBorçlularına öyle bir tepki verdi ki gören bir daha baktı
Ulusal Deprem Tatbikatı gerçeği aratmadıUlusal Deprem Tatbikatı gerçeği aratmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

Erdoğan'dan harekat mesajı! O konuda ilk kez konuştu!

Erdoğan'dan harekat mesajı! O konuda ilk kez konuştu!

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütü yandaşlarından 'Barış Pınarı' manipülasyonu

Sosyal medyada 'Barış Pınarı' manipülasyonu

Teröristlerin saldırısında Ceylanpınar'daki çocuklar yaralandı

Teröristlerin attığı uçaksavar mermileri çocukları yaraladı!

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı'nda son durum... Çatışma sesleri geliyor

5 terörist etkisiz hale getirildi! Çatışma sesleri geliyor

'Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan silahlar

İşte 'Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan silahlar

Akçakale sınırında patlama! Saniye saniye kaydedildi

Sınırda patlama! Saniye saniye kaydedildi

Şanlıurfa sınır birliklerine komando sevkiyatı

Sınır birliklerine sevkiyat sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.