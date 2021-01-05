Gelecek için tasarlanan batarya projeleri

Batarya teknolojileri günümüzün en önemli alanlarından bir tanesi sayılıyor ve 2021'in yeni batarya teknolojileri bunu daha da ileriye taşıyacak gibi görünüyor. Bazıları henüz geliştirme için erken olduğunu düşünse bile çok önemli bir bölüm geç bile kalındığı fikrine sahip. Zira akıllı telefonlarda, bilgisayarlarda, tabletlerde ve diğer birçok elektronik cihazda bataryalar önem taşıyor.

Şu anda mevcut bilgisayarların önemli bir bölümü şarj aletine takılı bir şekilde çalıştırılıyor. Bu durum batarya teknolojisinin aslında ne kadar yetersiz olduğunu gösteriyor. Peki 2021 yılında bizi bu konuda ne tür yenilikler bekliyor?

BATARYA TEKNOLOJİLERİNDE MEVCUT GELİŞMELER

Batarya teknolojileri ile ilgili şu anda yapılan geliştirme çalışmaları daha çok işlemciler ile devam ediyor. Mesela ARM tabanlı işlemciler, hem verimlilik hem de yüksek performans açısından batarya teknolojilerinde tercih ediliyor. Bu işlemciler bataryalara yardımcı donanımlar olarak biliniyor.

Microsoft gibi şirketler bile şu anda kendi işlemcileri ile batarya tüketimini düşürmek istiyor. Yani günümüzün mevcut batarya stratejileri daha çok işlemciler üzerinden ilerliyor. İşlemcilerin harcadığı enerji azaltılarak daha uzun batarya kullanımı sağlanmak isteniyor.