Gelen tüm misafirlerin "Bu ev ne güzel kokuyor!" diyeceği formül belli oldu! Pratik oda kokusu yöntemi

Misafirlerinizi evinize davet ettiğinizde hoş bir kokuyla karşılamak isteyebilirsiniz. İşte tam da bu noktada gelen tüm misafirlerin "Bu ev ne güzel kokuyor!" diyeceği pratik bir oda kokusu formülü var. Evde bulunan malzemelerle hazırlanan bu oda kokusu sadece hoş bir koku yaymakla kalmaz aynı zamanda doğal ve pratik olmasıyla sıkça tercih edilir. Evinizi güzel bir kokuyla donatmak ve misafirlerinizi etkilemek isteyenlere bu pratik oda kokusu yöntemini haberimizde derledik.

EVİNİZİ MİS GİBİ KOKUTACAK DOĞAL ODA KOKUSU

MALZEMELER:

Şekerli vanilin

Çubuk tarçın

1 litre su

YAPILIŞI:

Tüm malzemeleri tencereye alın ve kaynatın. Vanilyanın hoş kokusu tüm evinizi saracaktır. Bu yöntemle mutfaktaki yemek kokularından da kolayla kurtulabilirsiniz.



