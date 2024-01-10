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    4. Gelen tüm misafirlerin "Bu ev ne güzel kokuyor!" diyeceği formül belli oldu! Pratik oda kokusu yöntemi

    Gelen tüm misafirlerin "Bu ev ne güzel kokuyor!" diyeceği formül belli oldu! Pratik oda kokusu yöntemi

    10.01.2024 12:45 | Son Güncelleme:
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    Evde hoş bir koku yaratmak misafirlerinizi karşılarken önemli bir detaydır. Herkesin "Bu ev ne güzel kokuyor!" diyeceği pratik bir oda kokusu formülü bulunuyor. Bu formül, evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlanabiliyor. Doğal ve pratik olan bu yöntem, evinizi saran hoş kokusuyla misafirlerinizi derinden etkileyecek. Eğer evinize kolayca hoş bir koku yaymak istiyorsanız, bu pratik oda kokusu yöntemini denemelisiniz.

    Misafirlerinizi evinize davet ettiğinizde hoş bir kokuyla karşılamak isteyebilirsiniz. İşte tam da bu noktada gelen tüm misafirlerin "Bu ev ne güzel kokuyor!" diyeceği pratik bir oda kokusu formülü var. Evde bulunan malzemelerle hazırlanan bu oda kokusu sadece hoş bir koku yaymakla kalmaz aynı zamanda doğal ve pratik olmasıyla sıkça tercih edilir. Evinizi güzel bir kokuyla donatmak ve misafirlerinizi etkilemek isteyenlere bu pratik oda kokusu yöntemini haberimizde derledik.

    EVİNİZİ MİS GİBİ KOKUTACAK DOĞAL ODA KOKUSU

    MALZEMELER:

    • Şekerli vanilin
    • Çubuk tarçın
    • 1 litre su

    kabartma tozu

    YAPILIŞI:
    Tüm malzemeleri tencereye alın ve kaynatın. Vanilyanın hoş kokusu tüm evinizi saracaktır. Bu yöntemle mutfaktaki yemek kokularından da kolayla kurtulabilirsiniz.


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    Anahtar Kelimeler:
    tarçın vanilya
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