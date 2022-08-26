Örneğin omuzları açıkta bırakan prenses kesim bir gelinlik modeli tercih edildiğinde, şayet gelin adayının saçları uzunsa gelin başı modelinde saçların açık bırakılması gelinliğin en etkileyici bölümünü örter. Bu nedenle gelinlik nahoş bir görünüm sergileyebilir. Tercih edilen gelin saçı modelinin gelinliğin şıklığını ve zarafetini kapatmaması gerekiyor.

Aynı zamanda düğün konsepti de mutlaka dikkate alınmalıdır. Düğün mevsiminin kendini belli etmesiyle gelin saçı ve modellerine ilgi her geçen gün artıyor. Batuhan Gelişli, ideal gelin saçı nasıl olmalıdır sorusunu sizler için tüm detaylarıyla anlatıyor.

GELİN SAÇINDA ÖNE ÇIKAN UNSURLAR

Gelin adaylarının doğru seçimi yapabilmeleri için düğün öncesi birtakım provalardan geçmeleri gerekmektedir. Bu sayede stres ve gerginlik hissi de ortadan kalkar.

Gelin saçı yapılırken saçta kullanılacak aksesuarlar çok önemlidir. Tercih edilen gelinlik modeline göre önceden seçilmiş aksesuar ve duvak, saç yapımında yönlendirici etkiye sahiptir.

Kullanılacak duvağın şekli çok önemlidir. Örneğin rahibe modelinde duvak seçilirse saçlar tamamen arka plana atılacaktır. Çok güzel bir model yapılsa bile duvağın altında kalacağı için görülmez. Saçı öne çıkarmak istiyorsak tül mutlaka ensede veya biraz yukarıda olmalıdır.

Saça takılan taç ya da çiçekler çok büyük olmamalı, şık alternatifler tercih edilmelidir. Yüz şekli dikkate alınarak seçilen aksesuarlar topuzun üzerine uygun şekilde yerleştirilmelidir.



