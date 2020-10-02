Gelinim Mutfakta kim elendi? 2 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

Onur Büyüktopçu’nun sunduğu ekranların ilgiyle takip edilen ve en çok sevilen yarışma programlarından olan Gelinim Mutfakta yarışmasında final heyecanı yaşandı. Haftanın sonucunu öğrenememiş olan televizyon izleyicileri tarafından şimdi 2 Ekim Gelinim Mutfakta kim elendi ve haftanın birincisi kim oldu sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte gelinlerin kıyasıya yarıştığı fenomen yemek yarışması ile ilgili tüm merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

2 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan haftanın final bölümünde Gelinim Mutfakta yarışmasında bir yarışmacı en düşük puanı alarak yarışmaya veda etti. Yarışmaya veda eden isim 56 puan ile en düşük puanı alan yarışmacı Ümran oldu. Ümran, aldığı düşük puan ile yarışmaya veda etti. Hafta içi her gün ilgiyle izlenen ve Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla çok daha keyifli olan yarışmada birinci olan kişinin kim olduğu da en az elenen isim kadar merak ediliyor. İşte çok merak edilen Gelinim Mutfakta birincisi ve kazanan yarışmacının aldığı değerli ödül...