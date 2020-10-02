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Gelinim Mutfakta kim elendi? 2 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

02.10.2020 21:10 | Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta kim elendi? 2 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan Gelinim Mutfakta programında haftanın final heyecanı yaşandı. 2 Ekim Gelinim Mutfakta birincisi altının sahibi oldu. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. Peki, 2 Ekim Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? İşte tüm merak edilenler...

Onur Büyüktopçu’nun sunduğu ekranların ilgiyle takip edilen ve en çok sevilen yarışma programlarından olan Gelinim Mutfakta yarışmasında final heyecanı yaşandı. Haftanın sonucunu öğrenememiş olan televizyon izleyicileri tarafından şimdi 2 Ekim Gelinim Mutfakta kim elendi ve haftanın birincisi kim oldu sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte gelinlerin kıyasıya yarıştığı fenomen yemek yarışması ile ilgili tüm merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

2 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan haftanın final bölümünde Gelinim Mutfakta yarışmasında bir yarışmacı en düşük puanı alarak yarışmaya veda etti. Yarışmaya veda eden isim 56 puan ile en düşük puanı alan yarışmacı Ümran oldu. Ümran, aldığı düşük puan ile yarışmaya veda etti. Hafta içi her gün ilgiyle izlenen ve Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla çok daha keyifli olan yarışmada birinci olan kişinin kim olduğu da en az elenen isim kadar merak ediliyor. İşte çok merak edilen Gelinim Mutfakta birincisi ve kazanan yarışmacının aldığı değerli ödül...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Elenen ismin yanı sıra yarışmanın sıkı takipçileri tarafından Gelinim Mutfakta birinci kim oldu sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Haftanın en yüksek puanını alan kişi 5 adet bileziğin sahibi oldu. Yarışmada günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan isim Ayşe oldu. Merakla beklenen haftanın en yüksek puanı olan 95 puanı alıp 5 altın bileziği kazanan kişi de Ayşe oldu.

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